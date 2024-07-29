CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Okçularımızı Kutladı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Paris'te Olimpiyat 3'üncüsü olarak tarih yazan ve bizleri gururlandıran milli okçularımız Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile madalyada emeği geçen teknik ekibi yürekten kutluyorum" dedi.

Özgür Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Paris'te Olimpiyat 3'üncüsü olarak tarih yazan ve bizleri gururlandıran milli okçularımız Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile madalyada emeği geçen teknik ekibi yürekten kutluyorum. Takım halinde gelen bu başarının bireysel finallerde de sürmesini diliyorum."