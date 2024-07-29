CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Okçularımızı Kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Okçularımızı Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te Olimpiyat 3'üncüsü olan milli okçularımız Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile madalyada emeği geçen teknik ekibi yürekten kutladı. Özel, takım halinde gelen bu başarının bireysel finallerde de sürmesini diledi.

29.07.2024 18:57
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Paris'te Olimpiyat 3'üncüsü olarak tarih yazan ve bizleri gururlandıran milli okçularımız Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile madalyada emeği geçen teknik ekibi yürekten kutluyorum" dedi.

Özgür Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Paris'te Olimpiyat 3'üncüsü olarak tarih yazan ve bizleri gururlandıran milli okçularımız Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile madalyada emeği geçen teknik ekibi yürekten kutluyorum. Takım halinde gelen bu başarının bireysel finallerde de sürmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Okçularımızı Kutladı - Son Dakika

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