Özgür Özel, İbb Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Öğrencilerle İftar Yaptı

04.03.2026 20:38  Güncelleme: 21:43
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi ve onların taleplerini dinledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle buluştu.

İftar programında öğrencilerle aynı masada orucunu açan Özel, gençlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Özel, öğrencilerin barınma ve eğitim koşullarının iyileştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

