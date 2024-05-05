(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutluyor, Paskalya'nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı'nı kutladı. Özel'in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutluyor, Paskalya'nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum."
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