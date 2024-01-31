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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Muammer Aksoy\'u anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı olan Prof. Dr. Muammer Aksoy'u 34 yıl önce alçakça bir saldırı sonucu kaybetmenin yıl dönümünde özlem ve saygıyla andığını belirtti.

31.01.2024 12:21
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ölümünün 34. yılında Prof. Dr. Muammer Aksoy'u andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki anma mesajında, "Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Prof. Dr. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından 34 yıl önce alçakça bir saldırıda katledilmesinin yıl dönümünde özlem ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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