CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.

23.03.2024 20:58
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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