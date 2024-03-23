CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Üsküdar'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele programını hayata geçirdiklerini ve haziran-temmuz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Üsküdar'da gerçekleştirilen büyük projeleri ve yapılan çalışmaları anlattı ve İstanbul'da yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.
AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir sofrada birleşen Hatay, yarınlar için el ele' adlı iftar programında, Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Öntürk, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm insanlığa bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini dilediğini belirtti. Ayrıca, Hatay'ın potansiyelini harekete geçirecek projelerin, yol haritalarının ve eylem planlarının hazır olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de yaptığı konuşmada, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istediklerini ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, darbeye aracılık yapmanın milletin hakkına girmek olduğunu vurguladı. Turan, Gelibolu'nun belediyecilik faaliyetlerinde örnek gösterilecek bir şey bulunmadığını da ifade etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'unda aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Milletvekili Güzelmansur ve diğer yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.