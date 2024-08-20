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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos tarihinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için baş sağlığında bulundu.

Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Pençe-Kilit harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyla şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."