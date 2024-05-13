CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'nde anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'nde anma etkinliği düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği\'nde anma etkinliği düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'ne giderek faciada yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Özel, madencilerin aileleriyle sohbet etti ve anma etkinliği kapsamında Kur'an okundu ve dua edildi.

13.05.2024 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: GÜLARA SUBAŞI, FATİH ÖZKILINÇ/ KAMERA: KERİM UĞUR, ÖZGÜR ŞENGÜL

(SOMA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'ne giderek faciada yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Mayıs 2014'te, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası'nın 10'uncu yılı dolayısıyla bugün Soma'ya gitti. Özel'e burada; genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri eşlik etti. Soma Madenci Heykeli önünde yapılan anma etkinliğine katılan CHP heyeti, ardından Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti. Manisa Valisi Enver Ünlü de şehitlikteki anmaya katıldı. Burada madencilerin mezarlarına karanfil bırakan Özel, madencilerin aileleriyle sohbet etti. Ardından Kur'an okundu ve dua edildi.

Kaynak: ANKA

Maden, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'nde anma etkinliği düzenledi - Son Dakika


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:11:49. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'nde anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement