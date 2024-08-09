CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taha Akgül'ün maçını izledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Olimpiyat Oyunları'nda Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Taha Akgül'ün erkekler 125 kilo güreşte çeyrek finale yükseldiği eleme maçını, Paris'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan birlikte izledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Paris'te Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül'ün Porto Rikolu rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldiği maçı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile takip ettik. Taha'ya bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum."
Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Taha Akgül, çeyrek finalde Macar güreşçi Daniel Ligeti'yle karşılaşacak.
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