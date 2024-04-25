CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nı iktidar yapacaklarını söyledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nı iktidar yapacaklarını söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı\'nı iktidar yapacaklarını söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nı iktidar yapacaklarını söyledi.

25.04.2024 18:12
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nı iktidar yapacaklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i makamında ziyaret eden Özel, burada yaptığı konuşmada, yeni dönem siyasette kadınlara, gençlere ve sosyal politikalara önem vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kısa süre sonra uygulamaya geçecekleri "mor bayrak" uygulamasını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem Türkiye, CHP'li belediyelerin 'mor bayrak' uygulamasını konuşacak. Önce belediyelerimizden yeteri kadar kadın istihdamı yaratan, hedefleri gerçekleştiren, kadının çalışma hayatına katılımı için yeterince kreş yapan, sosyal hayata katılımının önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için bütün tedbirleri alan belediyelerimize mor bayrak vereceğiz.

Onlar da görev yaptıkları yerde, denetimlerine tabi olan müesseselerde, esnaflarda, lokantalarda, iş yerlerinde kadın istihdamını arttıran, kadının hayatını kolaylaştıran, standartları sağlayan iş yerlerine mor bayrak verecekler. Biz de diyeceğiz ki 'görüyorsunuz burada kadına, kadın emeğine saygı vardır, kadın istihdamı vardır, buradan alışveriş yaparsanız kadınları desteklemiş olursunuz' diyeceğiz. Bu, Türkiye'nin belli standartları sağlaması için de yerel yönetimlerden çok önemli bir hamle olacak."

Parti olarak kadın ve gençlere önem vermeye devam edeceklerini aktaran Özel, kadın belediye başkanlarıyla çok önemli hizmetler yapacaklarını inandığını belirtti.

CHP'li belediye başkanlarının mal bildirimlerini belediye binalarına astıklarını hatırlatan Özel, "Bu, öz güveni yüksek, temiz belediyeciliğin, temiz yerel yönetimlerin taahhüdüdür. Bunlar çok kıymetlidir." dedi.

"Bize oy veren hiçbir vatandaşımızı pişman etmeyeceğiz"

Partilerinin yereldeki başarısının genel seçimlerde iktidarın yolunu açacağını savunan Özel, şeffaf ve adil yönetimin partilerini iktidara götüreceğini söyledi.

Partilerinin genelde kazandığı başarının sadece kendisine ait bir başarı olmadığını anlatan Özel, "Bize oy veren hiçbir vatandaşımızı pişman etmeyeceğiz. Onlarla Türkiye İttifakı'nı iktidar yapacağız. Türkiye İttifakı iktidar olduğunda artık sadece yandaşların değil bütün vatandaşların yüzü gülecek." diye konuştu.

Özel, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli'yi ziyareti sonrası halk pazarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Özel, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nı iktidar yapacaklarını söyledi - Son Dakika

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