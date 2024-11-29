CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer\'i Ziyaret Etti

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Veli GÜLCAN İSTANBUL, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 08.00 sıralarında Ahmet Özer'i ziyaret için Silivri Cezaevine geldi. Özel, 'PKKKCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret ediyor.