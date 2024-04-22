CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ufuk Daştan\'ın babasının cenaze törenine katıldı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkez personeli Ufuk Daştan'ın hayatını kaybeden babası Hasan Daştan'ın cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi personeli Ufuk Daştan'ın hayatını kaybeden babası Hasan Daştan'ın Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özel'e Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti.