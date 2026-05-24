CHP Genel Merkezi için Emniyete Talimat
CHP Genel Merkezi için Emniyete Talimat

24.05.2026 11:10
Ankara Valiliği, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için emniyete talimat verdi.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması talebiyle Ankara Emnilet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonrası Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, emniyet birimlerine mahkeme kararının uygulanması yönünde talimat verildiği belirtildi.

Ankara Valiliği, CHP Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru üzerine, CHP Genel Merkezi'ne ilişkin mahkeme kararının uygulanması için Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini açıkladı.

Çelik'in dilekçesinde, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir."

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
