CHP Genel Merkezi için Emniyete Talimat

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması talebiyle Ankara Emnilet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonrası Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, emniyet birimlerine mahkeme kararının uygulanması yönünde talimat verildiği belirtildi.

Ankara Valiliği, CHP Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru üzerine, CHP Genel Merkezi'ne ilişkin mahkeme kararının uygulanması için Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini açıkladı.

Çelik'in dilekçesinde, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir."

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir."