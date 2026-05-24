CHP Genel Merkezi'nde Arbede
CHP Genel Merkezi'nde Arbede

24.05.2026 08:57
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi iddiaları üzerine arbede yaşandı, destekçiler girmekte zorlandı.

(ANKARA) - İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı. Bir süre sonra aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, Genel Merkezin dış kapısına geldi ancak Genel Merkez'e alınmadı.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine gece yarısından bu yana Genel Merkez'de ve Genel Merkez bahçesinde nöbet tutan parti yöneticilerinin de olduğu CHP'liler ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grubun Genel Merkez'e girmeyi talep etmesi üzerine sabah saat 07.30 sıralarında arbede yaşandı. İtiş kakışın yaşandığı arbedede, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Genel Merkez'den uzaklaştırıldı.

Bir süre sonra aynı grup, aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ile yine Genel Merkez önüne yürüdü ve Genel Merkeze girmeye çalıştı. Genel Merkezin dış kapısı kilitlenirken, Genel Merkez bahçesinde bekleyen yöneticiler yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'ne Çevik Kuvvet sevk edildi ve Genel Merkezin önündeki sokak trafiğe kapatıldı. Bu sırada CHP Genel Merkezi'nin dış kapısına "Kayyıma darbeye geçit yok" sloganı asıldı.

Genel Merkez bahçesinden ise "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" sloganları atıldı. Bu sırada Özgür Özel'i destekleyen bazı milletvekilleri, kapıların kilitlenmesi nedeniyle demir parmaklıkları tırmanarak Genel Merkez'e girdi.

Kaynak: ANKA

