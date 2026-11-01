Bakan Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya yasağının yürürlüğe girdiğini duyurdu - Son Dakika
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Bakan Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya yasağının yürürlüğe girdiğini duyurdu

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Bakan Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya yasağının yürürlüğe girdiğini duyurdu
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Bakan Göktaş, yeni yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmayacağını açıkladı. Yalnızca 15-18 yaş arasındakiler hesap açabilecek; yeni hesaplarda yaş doğrulaması zorunlu, mevcut hesaplar 31 Mart 2027'ye kadar e-Devlet'ten tamamlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, yürürlüğe giren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık. Yürürlüğe giren yeni Yönetmelik doğrultusunda; 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Yalnızca 15-18 yaş arasındaki çocuklar hesap açabilecek. 15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek. Platformlar, kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sunacak."

Açıklamasında, Yönetmelik çerçevesinde yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulamasının zorunlu olacağına dikkati çeken Göktaş, mevcut hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar zorunlu yaş doğrulaması işleminin tamamlanacağını duyurdu.

Yaş doğrulama için yalnızca http://turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulamasının kullanılacağını belirten Göktaş, bu adreslerin dışında hiçbir adres ve uygulamadan yaş doğrulamasının yapılmayacağını kaydetti.

Kaynak: İHA
Sosyal MedyaTeknolojiE-DevletGüncelMedyaYerelSon Dakika

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