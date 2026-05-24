CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik

CHP Genel Merkezi\'nde Gerginlik
24.05.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'ndeki gerginlikte dışarıdaki grubun çekilmesini istedi.

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi önündeki gerginliğe ilişkin, "Kardeşi kardeşe kırdıran bu düzene alet olmasınlar" çağrısında bulundu. Genel Merkez'in "kuşatma altında" olduğunu savunan Nazlıaka, dışarıdaki grubun çekilmesini istedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine yaşanan gerginliğe ilişki ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Dün burada bizim PM toplantımız vardı. Sabah milletvekilleriyle yapılan bir toplantı vardı. Ben bu PM toplantısı için Genel Merkez'e geldim ve hala burdayım, çıkamıyorum. Şu anda kuşatılmış durumdayız. Yani milletvekilliğini yaptığım, PM üyeliğini yaptığım, kadın kolları genel başkanlığı yaptığım, genel başkan yardımcılığını yaptığım ve eğer bu hukuksuz kararı kabul edecek olursak halen PM üyesi olduğum partimin bahçesinden dışarı çıkamıyorum. Bunu yapanlar kimler? Daha dün birlikte siyaset yaptığımız, aynı sofrada oturduğumuz, aynı idealler uğruna mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız. Ben buradan o arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Derhal çekilin."

"BU YAPMIŞ OLDUKLARI TAM BİR KUŞATMADIR"

Bu yapmış oldukları tam bir kuşatmadır. Kardeşi kardeşe kırdıran bu düzene alet olmasınlar, AKP'nin yargısına alet olmasınlar. Şu an eminim AKP'liler televizyonun karşısında büyük bir keyifle çekirdek çitleyerek bizi izliyorlardır. Buna izin vermememiz lazım. Bu hukuksuz düzeni biz reddettiğimiz için buradayız. Yani burada bir mücadele var. Biz savaş vermiyoruz, savaş yapmıyoruz. Biz barıştan yanayız. Biz sadece burada AKP yargısının vermiş olduğu siyasi kararı reddettiğimiz için bulunuyoruz. Bu hukuksuzluk karşısında mücadele ediyoruz. Türkiye, demokrasi tarihinin en karanlık günlerini yaşadığı için burada bulunuyoruz. Buna dikkati çekmek için mücadele ediyoruz. Ama düşünün daha dün birlikte siyaset yaptığımız kişiler şu an dışarıda bize taş atıyorlar. Bir arkadaşımızın beline taş geldi. Bunun daha ötesi var mı?

"CHP'Yİ KUŞATAN, İŞGAL ETMEK İSTERCESİNE TAVIRLARINI SONLANDIRMALARI LAZIM"

Bu düzeni bir an önce değiştirmemiz lazım. AKP'nin CHP'de kardeşi kardeşe kırdırma amacına asla ve asla izin vermemek lazım. Bir an önce sakinleşmek lazım. Dışarıdakilerin çekilmesi, CHP'yi kuşatan ve adeta işgal etmek istercesine içeriye girmek isteyen tavrını sonlandırması lazım. Onlar da CHP üyesiyse eğer o zaman normal şekilde buraya girmeye çalışırlar. Öyle taş atarak, su fırlatarak falan değil. Son derece yanlış. Kınıyorum, kınıyorum, kınıyorum."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:00:11. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.