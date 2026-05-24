CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik

(ANKARA) - İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde süren hareketlilik gece yarısının ardından arttı. İstinafın kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasıyla parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına çağrıldı.

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararını vermesinin ardından süren hareketlilik gece yarısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasının CHP Genel Merkezi yöneticilerine ulaşmasının ardından arttı. CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve yurttaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.