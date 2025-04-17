CHP Genel Merkezi'nde İmza Kampanyası… Ali Mahir Başarır: "Türkiye'de İki Fiili Durum Var. Bir: Darbe ve Cunta Zihniyeti. İki: Burası, Halk İradesi" - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'nde İmza Kampanyası… Ali Mahir Başarır: "Türkiye'de İki Fiili Durum Var. Bir: Darbe ve Cunta Zihniyeti. İki: Burası, Halk İradesi"

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen imza kampanyasına ilişkin, “Şimdi Türkiye’de iki tane fiili durum var. Bir: Darbe ve cunta zihniyeti. Onlar iradeyi Silivri’nin zindanlarında, mahkeme salonlarında, nezarethanelerde arıyor. İkinci bir fiili durum: İşte burada var; halk iradesi, milyonların imzası. Biz buradayız” dedi.

17.04.2025 12:11
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen imza kampanyasına ilişkin, "Şimdi Türkiye'de iki tane fiili durum var. Bir: Darbe ve cunta zihniyeti. Onlar iradeyi Silivri'nin zindanlarında, mahkeme salonlarında, nezarethanelerde arıyor. İkinci bir fiili durum: İşte burada var; halk iradesi, milyonların imzası. Biz buradayız" dedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart'ta başlatılan imza kampanyası devam ediyor. CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan dün yapılan çağrıda, tüm vatandaşlar bugün saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Merkezi'ne, İmamoğlu için imza vermeye davet edildi. Genel merkez önündeki atmosferi ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye'de iki tane fiili durum var. Bir: Darbe ve cunta zihniyeti. Onlar iradeyi Silivri'nin zindanlarında, mahkeme salonlarında, nezarethanelerde arıyor. İkinci bir fiili durum: İşte burada var; halk iradesi, milyonların imzası. Biz buradayız. Biz demokrasiden yanayız ve diyoruz ki 'Gel, seç, tarihe geç.' Adayımızı, cumhurbaşkanı adayımızı, cumhurbaşkanımızı serbest bırakın. Recep Tayyip Erdoğan; yüreğin yetiyorsa mahkeme kararlarıyla, o kirli kalemlerle ve imzalarla yarışma. Gel, işte Ekrem İmamoğlu, işte irade, işte milyonların oyu -10 milyonu geçti bugün itibarıyla-  meydanlarda onunla yarış yüreğin yetiyorsa. Korkma çünkü bugüne kadar uygulamaların, üç cumhurbaşkanı muhtemel adayını Silivri'de tutman senin cesaretsizliğini, korkaklığını ve bizden çekindiğini gösteriyor. Bizden hiç çekinme, haktan çekinme. 23 yıldır maalesef bu ülkenin başındası. Kaç seçim geçirdin, bu halk sana oy verdi, bize oy verdi, son seçimde bizi birinci parti yaptı. O yüzden gerçek olan, aslolan millet iradesidir. Biz ona güveniyoruz. Haydi Recep Tayyip Erdoğan, meydanlara ve sandığa diyoruz.

"Burada gerçek irade var"

Bakın, Ankara'nın her yerinden, hatta Ünye'den gelmiş -'Ünye'den dün otobüse bindim, geldim' diyor bir yurttaşımız- yurttaşlarımız burada. İmzasını veriyor. Yeni üye olan insanlar var. Üye sayımız 3 milyona doğru gidiyor. Hedefimiz 10 milyon üye. Artık insanlar bizim partimize üye olmaktan hiç korkmasın çünkü bize üye olan da bize üye olmayan da bizimdir. Biz böyle bir düşünceyi savunuyoruz. Bunu da göreceksiniz. Binlerce yurttaşımız imzasını verecek, binlerce yurttaşımımız üye olacak ama üyeyi bilinçle, kendi iradesiyle olacak. Yani e-Devlet'e baktığında, 'Ben nereden AK Parti'ye  üye oldum' demeyecek. Burada gerçek irade var."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'nde İmza Kampanyası… Ali Mahir Başarır: 'Türkiye'de İki Fiili Durum Var. Bir: Darbe ve Cunta Zihniyeti. İki: Burası, Halk İradesi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde İmza Kampanyası… Ali Mahir Başarır: "Türkiye'de İki Fiili Durum Var. Bir: Darbe ve Cunta Zihniyeti. İki: Burası, Halk İradesi" - Son Dakika
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