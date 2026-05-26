CHP Genel Merkezi'nde Vandalizm Krizi
CHP Genel Merkezi'nde Vandalizm Krizi

26.05.2026 07:58
CHP, yargı kararına tepki gösterdi; Genel Merkez savaş alanına döndü. İmamoğlu'nun rolü tartışılıyor.

Her şey gözümüzün önünde oldu. Yargı aylardır beklenen bir karar verdi ve Ankara'daki CHP Genel Merkezi savaş alanına döndü. Giriş iki otobüsle kapatıldı, içeride masalardan, sandalyelerden barikatlar kuruldu; yangın tüpleri, koltuklar silah gibi kullanıldı. CHP'li belediyelerden barikat için kamyon istenmiş ama kimse göndermemiş. Dünyada böyle bir örnek yaşandığını sanmıyorum. Geçmişte partiler kapatıldı, 367 gibi garabet kararlar görüldü ama böyle bir rezillik görülmedi. Yüzde 47 oy alan AK Parti kapatılmak istendi ama böyle tepki vermedi. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, marjinal bir sol partinin bile yapmadığı vandalizme imza attı. Üstelik arsızca 'direniş' diye sunuldu. Oysa yargı kararı iletilecek, kararın gereği olarak CHP'li birkaç isim gelip konuşacaktı. Ama Özel ve ekibi istemedi. Özgür Özel aylar önceden 'Genel merkezi teslim etmeyeceğiz' demişti ama böyle direnecekleri, CHP'yi rezil edecekleri kimsenin aklına gelmezdi.

Peki bunu niye yaptılar? En başta aydınları olmak üzere hiçbiri Türkiye'yi ve kendilerini bu noktaya taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğru okuyamadı. Sosyolojiyi kuşatan nefret ve öfke gözlerini kör etti. Bu öfkenin arka planında uydurdukları gibi Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsı yok, tam tersi onların 'hesaplaşma' korkusu var. Çünkü Kılıçdaroğlu, hançercilerle, CHP'yi yolsuzluk ve rüşvetle kirletenlerle hesaplaşmak istiyor. Geri dönüşündeki en önemli motivasyon bu. Küresel altüst oluşun yaşandığı bir dönemde CHP'nin nasıl savrulduğunu, hangi kapılara gidip 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz' denildiğini de gördü. İmamoğlu-Özel ekibi ilk günden itibaren Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmak için her şeyi yaptı. Aşağıladılar, hain dedirttiler, resimlerini parçalatıp gösteri yaptılar. Bununla yetinmediler, ellerinden gittiğini gördükleri CHP'yi de yakıp yıkarak itibarsızlaştırmayı denediler. Özgür Özel 'direniş' şovu yaptı. O şovun arka planında tek bir isim vardı: Silivri sakini Ekrem İmamoğlu. Operasyonun düğmesine Silivri'den basıldı. O gün 'Ayağa kalkın' mesajı da oradan verildi. Böylece hem 'yolsuzluk' nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler gölgelenecek hem de CHP'yle birlikte Kılıçdaroğlu seçmen nezdinde nefret objesine dönüşecek. Ama daha da önemlisi yeni partiye giden yol açılmış olacak. CHP'deki vandalizm, Silivri'de kurgulanan siyaset mühendisliğinin bir ürünü. Bu gerçeği önce İmamoğlu-Özel ekibiyle hareket eden ama sonra ayrılan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat açık açık söyledi: 'İki gündür partinin bu denli yıpratılmış olmasının nedeni Ekrem İmamoğlu'ndan gelen talimattır. İmamoğlu bu saatten sonra CHP'de siyaset yapamayacağını biliyor. Bu görüntüleri vererek CHP'yi kurumsal olarak zayıflatarak, kitleyle bağını kopartarak, 'Bizim CHP'de siyaset yapma imkânımız kalmamıştır arkadaşlar, yeni bir parti kurmak zorundayız' çıkışıdır. Bu görüntülerin sorumlusu bizzat Ekrem İmamoğlu'dur.'

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
