CHP Genel Sekreter Yardımcısı Esen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Sekreter Yardımcısı Esen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ı Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Berker Esen ile bir araya geldi. Ziyarette, Tepebaşı'nın gelişimi ve yapılan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

11.03.2025 15:58  Güncelleme: 16:35
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreter Yardımcısı Berker Esen ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Berker Esen'i makamında ağırladı. Ziyarette CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım da yer aldı. Başkan Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

"Eskişehir emin ellerde, Tepebaşı emin ellerde"

CHP'li Esen ise "Eskişehir Anadolu Üniversitesi yıllarımda trenle çok gidip gelirdik. O zamanlar buraya geldiğimizde değişimin bizzat şahidi olduk. Şu an bulunduğumuz ortam bile bundan 10 sene önce farklı bir noktadayken bugün şehrin merkezi haline gelmiş. Şehrin dinamikleriyle birlikte hareketlenmiş bir noktada. Başkanımızın seçmenlerle olan diyaloğu ve kendi yapmış olduğu projelerin aktarılmasıyla almış olduğu destekle de bunu gösteriyor. Eskişehir emin ellerde, Tepebaşı emin ellerde" dedi.

Kaynak: ANKA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Sekreter Yardımcısı Esen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Sekreter Yardımcısı Esen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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