CHP Genel Sekreteri Böke'den İmamoğlu'nun Diploması İptaline Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Böke, " 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında Cumhurbaşkanı adayımızı belirliyoruz. ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

CHP Genel Sekreteri Böke, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararını değerlendirdi.

Böke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkak siyaset, hukuksuzluklarla koltuğunu koruma sevdasıdır. Cesaret, halkla birlikte dalga dalga büyüyen bir umuda öncülük etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu umudun ta kendisidir, iktidarın saldırganlığı bundandır! 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında Cumhurbaşkanı adayımızı belirliyoruz. ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadesini kullandı.