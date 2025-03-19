CHP Genel Sekreteri Böke'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Sekreteri Böke'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını bir darbe girişimi olarak değerlendirerek, bu duruma tepki gösterdi ve halk iradesine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

19.03.2025 10:21  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bu darbenin faili ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur" dedi.

Böke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halka, halkın iradesine, halkın seçtiklerine dönük bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bu darbenin faili ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve bu millet size boyun eğmedi, eğmez, eğmeyecek. Bu darbeyi hep birlikte boşa düşüreceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

Selin Sayek Böke, Darbe Girişimi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Sekreteri Böke'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:47:53. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Sekreteri Böke'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.