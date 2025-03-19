CHP Genel Sekreteri Böke'den İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bu darbenin faili ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur" dedi.

Böke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halka, halkın iradesine, halkın seçtiklerine dönük bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bu darbenin faili ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve bu millet size boyun eğmedi, eğmez, eğmeyecek. Bu darbeyi hep birlikte boşa düşüreceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."