Özgür Özel: Portakal kasasını çevirir milletle buluşuruz - Son Dakika
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Özgür Özel: Portakal kasasını çevirir milletle buluşuruz

20.06.2026 13:42  Güncelleme: 14:04
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur Çavdır'da vatandaşlarla buluşarak, eski siyaseti geride bıraktıklarını, halkçı bir anlayışla iktidara yürüdüklerini belirtti. Lüks araçlara ihtiyaç duymadıklarını, portakal kasasını çevirip milletle buluşabileceklerini söyledi.

(BURDUR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un Çavdır ilçesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, "Bize büyük binalar, lüks otobüsler lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirir, üstüne çıkar, milletle buluşuruz. Bundan sonra eski, köhnemiş, yaşlanmış, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'deki programının ardından bugün Burdur'a geçti. Özel, Denizli'den Burdur'daki programına giderken Serinhisar ilçesinde yolu vatandaşlar tarafından kesilerek karşılandı.

Burdur'daki temasları kapsamında ilk olarak domates üretimi yapılan seraları ziyaret eden Özel, üretici kadınlarla bir araya geldi ve işçilerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Ardından Çavdır'da kahvehanede vatandaşlarla buluşan Özel, burada açıklamalarda bulundu. Genel başkan adaylığı sürecindeki taahhütlerini hatırlatan ve yerel seçim sonuçlarına değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz bundan 3 yıl önce kaybetmemenin sözünü vererek, kazanacağımızın sözünü vererek girdiğimiz bir seçimi kaybedersek bir daha asla genel başkanlığa devam etmeyeceğimizin iddialı sözünü vererek önce partide genel başkan olduk. Genç arkadaşlarımızla, kadın arkadaşlarımızla, her yaştan tecrübeli partililerimizle birleştik ve 5 ay sonra Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 85'ini kazanarak, 47 yıl sonra söz verdiğimiz gibi partimizi birinci parti yaptık. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez bir seçimde biz yendik, onlar ikinci oldular. O gün bugün iktidara yürüyoruz. Ama herkes şunu bilsin ki biz halkçı bir partiyiz, milleti düşünen bir partiyiz."

"BİZ KAZANINCA SADECE CHP'NİN DEĞİL, HERKESİN KAZANACAĞINI HERKES GÖRDÜ"

Biraz önce serada çalışan kadın işçilerimizle konuştuk. Tarımda ne yapacağımızı, süt üretiminde ne yapacağımızı, her türlü çiftçinin nasıl destekleneceğini tüm Türkiye'ye anlatıyoruz, burada da konuştuk. Örneğin, ziraat kredilerinin faizlerinin bir kerelik tamamen silinmesini, ziraat kredi borçlarının faizsiz 3 yıla, 5 yıla bölünmesini, KDV'siz, ÖTV'siz 30 liraya çiftçiye mazot verilmesini, gübre desteğini, gübrenin yüzde 55-60 zamlandığı yerde ürünün yüzde 20 zamlandığı, ürünün tarlada 20 lira, rafta 80 lira olduğu bu düzeni değiştireceğimizi hep söyledik, hep müjdeledik. Emeklinin, en düşük emekli maaşının 20 bin lira sefalet maaşı olduğunu, o paranın kiraya gitse aç kalındığını, karnının doymadığını, o yüzden sokakta kalındığını söyledik. Asgari ücretin yetersizliğini söyledik. Gençlere umut veren Türkiye'nin yasaksız, Avrupa'nın vizesiz olacağını, gençlerin artık dünyanın başka ucunda değil, memleketlerinde hayal kuracaklarına ilişkin onlara neler yapacağımızı müjdeledik.

Bunların hepsinin sonunda aynı kurulduğumuz gün gibi, aynı 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi... Nasıl 31 Mart'ta genç eczacı meslektaşım Ali Başkan'a siz burada yetki verirken bütün Türkiye'de partimiz nasıl birinci parti olduysa yapılacak seçimlerde de birinci parti olacağımızı, biz kazanınca sadece CHP'nin değil Türkiye'nin kazanacağını, AK Partili, MHP'li emeklinin de, emekçinin de, çiftçinin de ya da paritesi 1,4'te olup süt için kesim kuyruğunda olan hayvanların kurtulduğunda sadece bizimkilerin değil, AK Partili süt üreticisinin de kurtulacağını, MHP'linin de rahat edeceğini herkes gördü ve partiye bir yönelme başladı.

"ÖNCE HER BİRLİKTE KURTULALIM, ONDAN SONRA TEKRAR REKABETE DÖNERİZ"

Biz öyle insan ayıran, AK Partiliyi, MHP'liyi CHP'liden ayıran, İYİ Partiliye, başka partiden olanlara mesafe koyan değil, Türkiye İttifakı diye herkesi kucaklayan bir anlayış içinde hep şöyle düşündük: Önce bir kurturalım memleketi 100 yıl önce olduğu gibi. Önce bir hep birlikte kurtulalım, ondan sonra tekrar rekabete döneriz. Ama artık bütün yoksulların, bütün emeklilerin, bütün işçilerin, bütün çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşan herkesin menfaatinin nerede olduğunu, kurtuluşun nerede olduğunu görmesini istedik. İşte bunun sonunda maalesef parti birinci parti oldu ama partiyi birileri de hedefe koydu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni elimizden almak yani yürüyüşümüzü durdurmak, iktidar yürüyüşünü durdurmak, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, gençleri iktidara taşıyacağımız büyük yürüyüşü durdurup bizden kurtulmak, iktidarlarını korumak istiyorlar.

"BİZİ DEVLETİMİZİN POLİSİNİ KULLANARAK ZORLA BİNADAN ATTILAR"

Bunun için biz yola çıktık, yola düştük. Bir baktık Ankara'da yağmur altında on binler Anıtkabir'e doğru, on binler, milyonlar... Dün, önce, geçen hafta Trabzon'da, Gümüşhane'de, Tokat'ta, Çorum'da, Amasya'da, Nevşehir'de on binler, yüz binler ve dün Denizli'de cuma namazı çıkışında caminin önünde bütün bir meydan, on binler, yüz binler peşinize takıldı. 'Yürüyün, iktidara yürüyün. Millet arkanızdadır, karşınızdakilerden korkmayın' dediler. Bugün Çavdır'a gelirken değerli il başkanım, milletvekilim, Burdur Belediye Başkanı, Çavdır Belediye Başkanı, ilçe başkanı, 'Çavdır'a uğramazsanız çok önemli bir kitlenin size vereceği desteği, sevgiyi görmezseniz bu yolculuk eksik kalır' dediler. Hepinize teşekkür ediyorum.

Şunu bilin, bizi devletimizin polisini kullanarak zorla binadan attılar. Üstünde 265 tane miting yaptığım otobüsleri aldılar ve dediler ki: 'Daha bu Özgür'ü sustururuz. Bu değişimcilerin iktidar yürüyüşünü durdururuz'.  Aha da buradan söylüyorum: Burdur'dayım, Çavdır'dayım. Çavdır'da bir kahvede bir sandalyenin üstündeyim ama milletin önündeyim. Bize büyük binalar, lüks otobüsler lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirir, üstüne çıkar, milletle buluşuruz. Bundan sonra siyaset eski, köhnemiş, yaşlanmış, kaybetmeye alışmış ve bundan sonra da 'CHP kazanmasın, millet kazanmasın' siyasetini geride bıraktık, geride. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonra meydandayız, sokaktayız, sandalyenin üstündeyiz, milletimizle omuz omuzayız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Ekonomi, Çavdır, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Portakal kasasını çevirir milletle buluşuruz - Son Dakika

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