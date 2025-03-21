CHP Grup Başkanvekili Murt Emir: CHP'ye, Gazi Mustafa Kemal'in Partisine Savaş Meydanlarında Kurulan Partiye Operasyon Çekmeye Çalışıyorlar

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murt Emir Ankara Güvenpark'taki eylemde yaptığı açıklamada, "Bizim cumhurbaşkanı adayımıza 23 Mart öncesinde bir demokrasi bayramı yaşatacağımızı anlayınca, milyonların geleceğini anlayınca Ekrem İmamoğlu'na operasyon yaptılar. Şimdi de CHP'ye Gazi Mustafa Kemal'in partisine, 102 yıllık partiye, savaş meydanlarında kurulan partiye operasyon çekmeye çalışıyorlar. Zayıflatmaya çalışıyorlar bizi. Ama sizleri gördükçe, bu birlikteliği gördükçe tir tir titriyorlar. Korksunlar bizden geliyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması 14 Büyükşehir 21 ilde eş zamanlı yapılan eylemler protesto edildi. Eş zamanlı yapılan eylemler kapsamında Ankara Güvenpark'ta yapılan eyleme binlerce yurttaş, CHP Milletvekilleri ve il yönetimi katıldı.

"AKP iktidarı sıkıştıkça zulmünü artırıyor" diyen CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol şunları kaydetti:

"Zalim bir yönetime karşı biraraya geldik, dedik ki hiçbirimizi sana vermeyeceğiz hepimiz bir arada duracağız senin zulmünü yeneceğiz. Senin zulmünü ilk İstanbul'da yeneceğiz. Çıktığın yere gömeceğiz o ampulü patlatacağız. Ampulü patlatmaya hazır mıyız Ankara? Ampul duy sesimiz, ömrün tamamlanadı. Sonun geldi artık. Yeter yeter. AKP iktidarı sıkıştıkça zulmünü artırıyor. Zannediyor ki geri adım atacağız, zannediyorki yılacağız. Halbuki biz bugün buradan aynı zamanda 80 ilde bir mesaj veriyoruz. Bir arkadaşımızı bile sana vermeyeceğiz. Bu faşist yönetime karşı bütün demokratik güçler biraraya geleceğiz. Siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri, STK'lar hepimiz bir araya geleceğiz. Bu zalimleri sandıklara gömmeye hazır mısınız? Ankara'dan haykırıyoruz; son günlerin, zulmün artıkça sonun yaklaşıyor. Yakında sana güle güle diyeceğiz, tarihin çöplüğüne göndereceğiz."

"Biz barışçıl olmak kaydıyla, şiddet içermemek kaydıyla ve Anayasadan kaynaklanan hakkımızla buradayız"

Eylemde söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir de şunları belirtti:

"Bizi onbinlerle geliriz sanmışlardı yüzbinlerle gelmişsiniz. Bu karanlığı, bu faşizmi, bu despotluğu gençler gönderecek, kadınlar gönderecek, sizler göndereceksiniz. Size güveniyoruz, size inanıyoruz. Bu kirli operasyonları yapanlar sizi tanımıyorlar. İçişleri Bakanı konuşuyor, Erdoğan konuşuyor. Genelge yayınlıyorlar, sokağa çıkmayın, toplanmayın diyorlar. Ama siz buradasınız çünkü siz hakkınızı kullanıyorsunuz. Biz barışçıl olmak kaydıyla, şiddet içermemek kaydıyla ve Anayasadan kaynaklanan hakkımızla buradayız, barikatları yıka yıka geliyoruz.

" Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemiyorlar. Kaybedeceklerini biliyorlar bacakları titriyor"

Asla iktidar olamayacaklarını biliyorlar. Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemiyorlar. Kaybedeceklerini biliyorlar bacakları titriyor. İlk başta partide bir çatlak yaratmaya çalıştılar. Kavga görüntüsü, çekişme görüntüsü vermeye çalıştılar ama başaramadılar. İşte buradayız hep birlikte buradayız. CHP olarak sıkılmış bir yumruk gibi dimdik ayaktayız ve hep birlikte bu kötülüğe son vereceğiz ve bu güzel topraklara baharı hep birlikte getireceğiz.

"Gazi Mustafa Kemal'in partisine, 102 yıllık partiye, savaş meydanlarında kurulan partiye operasyon çekmeye çalışıyorlar"

Bizim cumhurbaşkanı adayımıza 23 Mart öncesinde bir demokrasi bayramı yaşatacağımızı anlayınca, milyonların geleceğini anlayınca Ekrem İmamoğlu'na operasyon yaptılar. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu cezaevine koyarlarsa halkın kalbinden de söküp alacaklar. Verecek miyiz İmamoğlu'nu? Vermeyeceğiz. Ama kötülükleri bitmedi. Çünkü çaresizler. Şimdi de CHP'ye Gazi Mustafa Kemal'in partisine, 102 yıllık partiye, savaş meydanlarında kurulan partiye operasyon çekmeye çalışıyorlar. Zayıflatmaya çalışıyorlar bizi. Ama sizleri gördükçe, bu birlikteliği gördükçe tir tir titriyorlar. Korksunlar bizden geliyoruz.

"Eninde sonunda o sandık gelecek ve bu milyonların kararlılığı seni evine gönderecek"

Türkiye bunca sorunu, bunca karanlığı bir kişi koltuğunda oturabilsin diye yaşıyor değmez bunlara. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, eninde sonunda o sandık gelecek ve bu milyonların kararlılığı seni evine gönderecek. Var mıyız arkadaşlar? Hep birlikte süpürüp atacak mıyız? İktidar olacak mıyız? Bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu'nun bileğini bükemediler yine bükemeyecekler. Veremeyeceği hiçbir hesap yok. Sizler olduğunuz sürece, sizlerin gözündeki bu kararlılık olduğu sürece,umudu yitirmediğimiz sürece biz kazanacağız. Hepinizden iktidar sözü istiyoruz. Alanlarda, meydanlarda, sokaklarda, tarlalarda, fabrikalarda olacağız. Bir milim eğilmeyeceğiz, bir santim geri gitmeyeceğiz. Ama eninde sonunda biz kazanacağız, millet kazanacak, demokrasi kazanacak. Bu topraklara adaleti hep beraber getireceğiz. Mücadelemiz devam edecek. Yolunuz yolumuz açık olsun. Size güveniyoruz size inanıyoruz."