CHP Grup Toplantısı... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a anayasa masası şartı: "Siyasi Ahlak Kanunu’nu çıkaralım, arkasından otururuz" - Son Dakika
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CHP Grup Toplantısı... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a anayasa masası şartı: "Siyasi Ahlak Kanunu’nu çıkaralım, arkasından otururuz"

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CHP Grup Toplantısı... Kılıçdaroğlu\'ndan Erdoğan\'a anayasa masası şartı: "Siyasi Ahlak Kanunu’nu çıkaralım, arkasından otururuz"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına şartlı yanıt vererek, "Bizim Anayasa'dan önce bir Siyasi Ahlak Kanunu'na ihtiyacımız var. Getir arkadaş, önce Siyasi Ahlak Kanunu'nu getir. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetçi kirlenirse olmaz; o nedenle Siyasi Ahlak Kanunu'nu getir kardeşim, hep beraber oy birliğiyle çıkaralım. Siyasi Ahlak Kanunu'nu çıkaralım, arkasından 'Anayasa' mı diyorsun, otururuz" dedi.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına şartlı yanıt vererek, "Bizim Anayasa'dan önce bir Siyasi Ahlak Kanunu'na ihtiyacımız var. Getir arkadaş, önce Siyasi Ahlak Kanunu'nu getir. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetçi kirlenirse olmaz; o nedenle Siyasi Ahlak Kanunu'nu getir kardeşim, hep beraber oy birliğiyle çıkaralım. Siyasi Ahlak Kanunu'nu çıkaralım, arkasından 'Anayasa' mı diyorsun, otururuz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin haftalık grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de TBMM'de yaptığı konuşmada yeni anayasa çağrısı yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, TBMM açılış konuşmasında Anayasa'dan ve anayasal değişiklikten söz etti. 'Partiler arasında rekabet olabilir ama bizim doğru dürüst bir anayasaya ihtiyacımız var' dedi. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum: Bizim Anayasa'dan önce bir Siyasi Ahlak Kanunu'na ihtiyacımız var. Getir arkadaş, önce Siyasi Ahlak Kanunu'nu getir. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetin temiz olması, pak olması lazım. Siyasetçi kirlenirse olmaz; o nedenle Siyasi Ahlak Kanunu'nu getir kardeşim, hep beraber oy birliğiyle çıkaralım. Siyasi Ahlak Kanunu'nu çıkaralım, arkasından 'Anayasa' mı diyorsun, otururuz. Neden? Çünkü biz Altılı Masa döneminde bu Anayasa'nın ülkeye hayır getirmediğini ve değişmesi gerektiğini oturduk, konuştuk. Toplantılar yaptık, hangi düzenlemeleri nasıl yapacağımızı kamuoyuyla paylaştık. Siyasi Ahlak Kanunu olmadıkça, siyaset kirlilikten arınmadıkça hangi kanunu getirirsen getir; gider siyasetçi, bürokratla iş birliği yapar, devleti soymaya kalkar. Önce Siyasi Ahlak Kanunu'nun çıkması lazım."

FON KRİZİNE İLİŞKİN 4 ÖNERİ

Fon krizine ilişkin CHP'nin çözüm önerilerini de sıralayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim önerilerimiz 4 madde halindedir. Bir; başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere; doğrudan sorumlu olan, denetim görevinde bulunan ve hatta görevi gereği olanı açıklıkla görebilecek mevkide yer alan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. Birinci maddemiz bu; çünkü siyasetçiyle yolsuzluk açısından iş birliği yapıyorlarsa derhal görevden alınmalıdırlar. İki; 5 milyon TL ve üzerinde fona para yatıran, paralarını 2026 Ağustos ve Eylül ayında çekenlerin kimlik, unvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. Kimler malı götürdü bir görelim! Mağdur olan 458 bin kişiyi gördük, malı götüreni de görelim. Hırsızın kimliğini niye saklıyorsunuz? Malı götüreni niye saklıyorsunuz? Hırsıza 'Ben senin kimliğini koruyacağım' diyorsunuz. O kimliği saklıyorsanız suç ortağı konumundasınız, bunun altını çizmek isterim! Üç; bu soygun sürecinin tüm ayrıntıları; bünyesinde bağımsız uzmanların da yer aldığı özel bir komisyon tarafından incelenmelidir. Dört; bu soruşturma, mutlaka suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir. Eğer örgütlü suç kapsamına sokmazsanız 3-5 yıl sürer, malı götüren götürür, dışarı çıkarlar. Hatta çoğu hapse bile girmez. Eğer bu devlet krizinin bir daha yaşanmamasını istiyorsanız bizim bu 4 maddemize uyacaksınız.

Şundan emin olun: Her soruna çözüm üreten parti CHP'dir. CHP, dünyanın en köklü partilerinden birisidir. CHP, hak, hukuk, adalet diyerek büyüyen bir partidir. CHP, asla kirliliği kabul etmeyen bir partidir. CHP; Gazi Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Ecevit'in, Baykal'ın partisidir. CHP, ahlaki değerleri yüksek bir partidir. CHP, Türkiye'nin temel taşıdır. CHP, devlete yön çizen bir partidir. CHP, hakkı ve hukuku koruyan bir partidir. CHP, kimsesizlerin kimsesi olan bir partidir. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu ve güçlü partisidir. CHP, boğazından aşağı haram lokma inmemiş olanların partisidir. ve CHP; kadınların, gençlerin, alnı ak olanların partisidir. CHP, tüm toplumu kucaklayan bir partidir."

(SON)

Kaynak: ANKA
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