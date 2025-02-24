CHP: Hastanelerde Güvenlik Tehdidi Var - Son Dakika
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CHP: Hastanelerde Güvenlik Tehdidi Var

CHP'nin Zeliha Aksaz Şahbaz'ı, hastanede karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası sağlık politikalarını eleştirdi.

24.02.2025 19:32
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 sağlık çalışanı ve bir hasta yakınının karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddiasına ilişkin "AKP'nin sağlık politikaları ve sağlık sistemi artık sağlık çalışanlarımızın, hastalarımızın can ve sağlık güvenliğini tehdit eder boyuta gelmiştir" dedi. Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın acilen kamuoyunu aydınlatmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 sağlık çalışanı ve 1 hasta yakınının zehirlenme belirtileri gösterdiği karbonmonoksit gazı olayına ilişkin bir açıklama yaptı. Gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çeken Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nı olayla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya davet ederek şöyle konuştu:

"Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9. katında bulunan palyatif bakım servisinde nöbet çıkışı sağlık çalışanları, kötü bir koku olduğunu ve baş ağrısı yaşadıklarına dair bildirimde bulunuyorlar. Hastanenin teknik ekibi gelerek herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ediyor. İBir hasta yakınının bayılması, bir doktorun fenalaşması sonucunda İGDAŞ yetkilileri geldiğinde serviste karbonmonoksit gazının yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Hastanede 11 sağlık çalışanı ve 1 hasta yakını acilde kırmızı alanda müdahale edilerek tedavi altına alınıyor, servis kapatılıyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen bu olay bize gösteriyor ki AKP'nin sağlık politikaları ve sağlık sistemi artık sağlık çalışanlarımızın, hastalarımızın can ve sağlık güvenliğini tehdit eder boyuta gelmiştir.

"695 yatak kapasitesi olan böyle büyük bir hastanede karbonmonoksit ölçer gibi basit aletlerin bulunmadığı görülmektedir"

24 yatak kapasiteli ve 23 hastanın tedavi gördüğü palyatif bakım servisinde gerekli tedbir ve güvenlik önlemleri alınmamış mıdır? İş sağlığı ve güvenlik önlemleri nerededir? Bunun dışında 695 yatak kapasitesi olan böyle büyük bir hastanede karbonmonoksit ölçer gibi basit aletlerin bulunmadığı görülmektedir. Bu kadar ağır bir tablo oluşana kadar hastane idaresi nerededir ve aynı zamanda hastanede bu karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlenme tablosu yaşayan 11 sağlık çalışanımız, hastalarımız ve hasta yakınımızın durumu nedir? Güvenli bir şekilde tedavileri gerçekleştirilmiş midir? Bütün bunlar karşısında Sayın Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı'ndan kamuoyunun acilen aydınlatılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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