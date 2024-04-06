CHP, Hatay\'da mazbata verme kararına itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verme kararına itiraz için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.
CHP'nin, avukat Çağlar Çağlayan aracılığıyla yapılan başvurusunda, 31 Mart'taKİ Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine 816 bin 874 seçmenin katıldığı, seçimde 777 bin 986 oyun geçerli, 38 bin 888 oyun geçersiz sayıldığı belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla AK Parti ile CHP adayları arasındaki oy farkının an itibarıyla 2 bin 569 olduğu ifade edilen başvuruda, "Hatay ili tüm ilçelerinde partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
YSK'nin, 9 Nisan 2019 tarih ve 2019/2272 sayılı kararıyla "itiraz süreci tamamlandığında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği mazbatalarının verilebileceği"nin düzenlendiği anımsatılan başvuruda, birçok ilçe seçim kurulunun seçimi açık ara kazanan CHP'li belediye başkanlarına itiraz süreçleri devam ettiğinden mazbatalarını vermediği belirtildi.
Başvuruda, itirazlarının kesin karara bağlanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, AK Parti adayına mazbata düzenlenerek, bugün saat 12.00'de törenle verileceğinin açıklandığı aktarılarak, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının itiraz süreçleri tamamlanmadan düzenlenmesi yasaya ve YSK kararına aykırıdır. Bu nedenlerle, itiraz süreci devam eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kesin karara bağlanmadan mazbata düzenlenmemesini saygılarımla arz ve talep ederim." denildi.
"YSK'yi kendi kararına uymaya davet ediyorum"
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici de başvuruya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "YSK'yi 2019'da verdiği, 'bir seçim çevresinde itiraz devam ederken adaya mazbata verilmemesi' yönündeki kararına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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