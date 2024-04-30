CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da Taş Ocaklarına Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da Taş Ocaklarına Karşı Uyarıda Bulundu

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay\'da Taş Ocaklarına Karşı Uyarıda Bulundu

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleştirilen kontrolsüz patlatmalara ilişkin endişelerini dile getirdi. Kara, taş ocaklarının bölgedeki insanların sağlığını olumsuz etkilediğini ve deprem çalışmalarına engel olduğunu belirtti. Ayrıca, taş ocaklarının kurulmak istendiği yerlerde su ve tarım alanlarının hedef alındığını vurguladı.

30.04.2024 11:49  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde dağlık alanda taş ocakları için gerçekleştirilen kontrolsüz patlatmalara ilişkin "Bugün, Hatay'ımızın birçok ilçesinde Defne'deki Dursunlu Mahallesi'nde, Yukarıokçular'da, Kıcı'da, Aknehir, Sinanlı, Hassa Akbez'de Büyükçat'da kurulması planlanan taş ocakları ve kırma eleme tesisleri yurttaşlarımızı canından bezdiriyor" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde dağlık alanda gerçekleştirilen kontrolsüz patlamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taş ocakları ve kırma eleme tesislerinin bölgede yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Kara, "Bu tesislerin işletilmesi ve yapılan patlatmalar sırasında ortaya çıkan toz, gürültü ve titreşimler ile nakliye araçlarının yaratacağı olası sıkıntılar, henüz depremin yıkıcı etkilerinden kurtulamamış bölge halkını büyük bir endişeye sürüklemekte, can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir" dedi.

Tesislerin depremler sonrası Hatay'da yürütülen çalışmalara engel olduğunu ifade eden Kara, "Bugün, Hatay'ımızın birçok ilçesinde Defne'deki Dursunlu Mahallesi'nde, Yukarıokçular'da, Kıcı'da, Aknehir, Sinanlı, Hassa Akbez'de Büyükçat'da kurulması planlanan taş ocakları ve Kırma Eleme tesisleri yurttaşlarımızı canından bezdiriyor" dedi.

"MAHALLE HALKININ SAĞLIKLI YAŞAM KOŞULLARININ GASPI SÖZ KONUSU"

Bölgede yaşayan vatandaşların yeşil alanları, yaşam alanları, havası ve suyunun kontrolsüz bir biçimde talan edildiğini kaydeden Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önceden de dikkat çektiğimiz gibi, kirletici tesislerin tüm bu faaliyetleri sebebiyle açığa çıkan kirletici yük, yeryüzünün genel yapısında, bitki örtüsünde, yeraltı ve yerüstü sularında ve yüzey yapılarında ölçülebilir, olumsuz yönde etkilere neden olmaktadır. Patlatmalar sırasında oluşan sarsıntılar sonucunda, depremi en yıkıcı şekilde yaşamış yurttaşlarımızı psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilemesi görmezden geliniyor. Yurttaşımız, ansızın duyulan patlama sesleri ve buradan çıkan yoğun kirlilik ile mücadele içinde. Buradan açıkça söylüyorum ki, mahalle sakinlerinin sağlıklı yaşam koşullarının ve çevre hakkının gaspı söz konusudur."

"TAŞ OCAĞI KURULMAK İSTENEN YERDE SU VE TARIM ALANLARI HEDEF ALINMAKTA"

Sadece inşaat faaliyetlerine odaklanarak vatandaşlara bir yaşam alanının tesis edilemeyeceğini, Dursunlu Mahallesi'ndeki mevcut durumun mahallesi sakinlerini, çocukları ve halk sağlığının tehdit ettiğini belirten Kara, "Oradaki yurttaşımız da defalarca bu sorunları dile getirmekte ve meydana gelebilecek kazalardan ciddi bir endişe duymaktadırlar. Taş ocağının kurulmak istendiği yerlerde yurttaşlarımızın geçim kaynakları olan zeytinlikler, hayvan otlattıkları meralar, su kaynakları ve tarım alanları hedef alınmaktadır.

"Buradaki çevresel etki ve sağlık etki maliyeti o taş ocağının getireceği kardan çok daha fazladır" diyen Kara, başta Hatay Valiliği olmak üzere söz konusu tesislerin yaşam alanlarının dışına çıkarılması ve gerekli tüm tedbirlerin alınmasını için adımların atılmasını istedi.

Kaynak: ANKA

Nermin Yıldırım Kara, Nermin Yıldırım, Milletvekili, Deprem, Defne, Hatay, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da Taş Ocaklarına Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da Taş Ocaklarına Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement