CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekillerinden oluşan heyet, toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı bölgesinde incelemelerde bulundu.
Yavuzyılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toprak kayması sonrasında bölgeye geldiklerini söyledi.
Bölgede yağmurun etkili olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "Bölgede gördüğümüz görüntü, maalesef arama kurtarma çalışmalarının bu yoğun yağış altında gerçekleştirilemediği ve içinde kimyasal atık da bulunan bu kütlenin bir çamur nehri oluşturarak çevreye yayılan bu yığının bölgede büyük tehlikeye yol açtığıdır." dedi.
Gamze Taşcıer de olay nedeniyle üzgün olduklarını dile getirerek, "Ümidimizi koruyoruz, bir an önce işçilerimizin sağlıklı şekilde kurtarılmasını bekliyoruz. Hala heyelan riski olduğu için bu kurtarma ekiplerine de gerekli ekipmanlar sağlanacak, onların da can güvenliği olacak şekilde süreci yürütmek lazım." diye konuştu.
Taşcıer, "Gerekli önlemlerin, denetimlerin yapılması ve tek canımızın dahi bu iş kollarında hayatını kaybetmemesi için CHP olarak bugün ve bundan sonra da süreçlerin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de toprak kaymasının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile bölgeye geldiklerini söyledi.
Erzincan'daki herkesin 9 işçiye ulaşmak için olağanüstü çalıştığını belirten Sarıgül, "Ben bu toprakların çocuğuyum. En büyük arzum 9 cana ulaşabilmek. Erzincan, burada hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan kenetlendi. Bütün Türkiye'me teşekkür ediyorum. Olay bölgesinde olacak, süreci takip edeceğiz. Bütün ulusumuza geçmiş olsun diyorum." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › CHP Heyeti Erzincan'da Toprak Kayması Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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