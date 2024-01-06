CHP Heyeti Hatay\'a Gitti: Depremzedelerin Sorunlarını Dinleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti, depremzedelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemek üzere Hatay'a gitti. Özçağdaş, "Hatay'ı, Hatay'ın sorunlarını, çözümlerini konuşacağız. Hatay'ın yaralarının sarılması için CHP olarak nasıl katkı yapabiliriz, hangi çözüm önerilerini geliştirebiliriz diye hep beraber ele alacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti, deprem bölgesindeki yurttaşlarla bir araya gelmek, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemek üzere Hatay'a gitti. Özçağdaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yapmış olduğu ilk ziyaret Hatay'a gerçekleşmişti. Arkasından yine üç gölge bakanımız Hatay'a geldiler, milletvekillerimiz Hatay'a geldiler. Burada deprem bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta sonu vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Hatay'ı, Hatay'ın sorunlarını, çözümlerini konuşacağız. Hatay'ın yaralarının sarılması için CHP olarak nasıl katkı yapabiliriz, hangi çözüm önerilerini geliştirebiliriz diye hep beraber ele alacağız. Burada bir kez daha depremde yaşamını kaybetmiş olan tüm yurttaşlarımıza, gerek Hatay'da gerek deprem bölgesinin tamamında, Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta kalanlara acil şifalar diliyoruz."