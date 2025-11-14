CHP Heyetinden Antalya Toptancı Hal Esnafına Ziyaret

(ANTALYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve beraberindeki heyetle Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret etti. Adem, "Girdi maliyetlerinin geçen yıla oranla çok artmasına rağmen çiftçimiz ürettiği ürünü değerine satamıyor. Gübre, mazot fiyatları durumu ortada, çiftçi üretemez hale geldi. İhracatta Rusya pazarını Mısır ve Azerbaycan'a kaptırmış durumdayız. Bir pazarı kaybettiğimizde tekrardan geri almanız çok zordur" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili ile birlikte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret etti. Ziyarette Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Nevzat Akcan ve Tüccarlar Derneği Başkanı Adalet Yandık da Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'e eşlik ederek, hal esnafını gezdi.

Üreticiler, girdi maliyetlerinin yükselmesinden ve ürettikleri ürünün para etmemesinden dert yandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye her zaman destek olduklarını belirterek, "Gübre, tohum, fidan, makine-teçhizat, ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması, sulama ve elektrik destekleri ile her zaman üretimin yanında olduk. Bu toprağı işleyen, emeği ile bu çarkı döndüren esnafımızın ve üreticinin yanında olmaya, emeklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

"Asgari ücret ve emekli aylıkları ortada vatandaşımız da yeterli ürüne ulaşamıyor"

Adem, üreticilerin ve hal esnafının sorunlarını dinlemeye geldiklerini, çiftçinin ve esnafın dertli olduğunu dile getirerek, "Girdi maliyetlerinin geçen yıla oranla çok artmasına rağmen çiftçimiz ürettiği ürünü değerine satamıyor. Gübre, mazot fiyatları durumu ortada, çiftçi üretemez hale geldi. Hal esnafı da getirilen ürünlerin satılmadığı, pazar esnafının da mal alamadığını belirtiyor. Asgari ücret ve emekli aylıkları ortada vatandaşımız da yeterli ürüne ulaşamıyor. İhracatta Rusya pazarını Mısır ve Azerbaycan'a kaptırmış durumdayız. Bir pazarı kaybettiğimizde tekrardan geri almanız çok zordur" diye konuştu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem hal esnafıyla kahvaltı yaptı.