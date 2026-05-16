CHP'li Yavuzyılmaz: Ak Parti Döneminde İbb Tarafından Cumhurbaşkanlığına Araç Tahsis Edildi

16.05.2026 10:01  Güncelleme: 11:34
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine 200 gün boyunca belediyeye ait bir aracı tahsis ettiğini iddia etti ve araç bilgilerini paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Parti tarafından yönetildiği dönemde Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine araç tahsis edildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, AK Parti tarafından yönetildiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mülkiyeti belediyeye ait bir aracın, Cumhurbaşkanlığı aile fertlerinin kullanımına sunulduğunu iddia ederek, buna ilişkin resmi bilgileri ve araç detaylarını aktardı.

Yavuzyılmaz, "AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Cumhurbaşkanılğı aile fertlerine, İstanbul halkına ait kaynaklardan 200 gün boyunca, 34 ZC 5121 plakalı aracın tahsis edildiğini tespit ettik" dedi.

Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğini öne sürdüğü araca ait mülkiyet, kullanıcı, marka, model, motor ve şase numarası gibi teknik bilgileri yayımladı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı araç bilgileri şu şekilde yer aldı:

"Aracın sahibi: İBB, Aracı kullanan: Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri, Aracın markası: Volkswagen, Modeli: Passat 2.0 TDI, Motor No: CFFK44923, Şase No: WVWZZZ3CZFE018447"

Araç tahsis ve teslim tarihleri: 24 Ağustos 2016 - 13 Mart 2017. Aracın tahsis süresi 1 gün değil, 5 gün değil, 10 gün değil! Tam olarak 200 gün. Bunun adı, İBB'ye ait kamu kaynaklarını keyfi olarak kullanmaktır."

Kaynak: ANKA

