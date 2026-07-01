CHP İçi Atamalara Sert Tepki - Son Dakika
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CHP İçi Atamalara Sert Tepki

01.07.2026 11:15
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Burhanettin Bulut, CHP'deki atamaları eleştirerek, parti iradesine saldırı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP'de yaşanan görevden almalara ve sonrasında yapılan atamalara tepki göstererek, "Meşruiyetsiz butlancılar öylesine tükenmiş durumdalar ki örgütlere atayacak doğru dürüst tek bir isim bile bulamıyorlar. Bu yüzden iftiracıları, örgütte hiçbir emeği, partiyle hiçbir bağı olmayanları, parti kültürünü geçtik altı oku bilmeyenleri, CHP'ye seçim kaybettirenleri, yoldan geçeni, örgütlerin yüzüne bile bakmayacağı isimleri tepeden inme dayatıyorlar" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP örgütlerini görevden almasına ve yeni atanan isimlere tepki gösterdi.

Atanan isimlerin CHP ile bağının olmadığını savunan Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Meşruiyetsiz butlancılar öylesine tükenmiş durumdalar ki örgütlere atayacak doğru dürüst tek bir isim bile bulamıyorlar. Bu yüzden iftiracıları, örgütte hiçbir emeği, partiyle hiçbir bağı olmayanları, parti kültürünü geçtik altı oku bilmeyenleri, CHP'ye seçim kaybettirenleri, yoldan geçeni, örgütlerin yüzüne bile bakmayacağı isimleri tepeden inme dayatıyorlar."

Bu atamalar yalnızca çaresizliğin ve kifayetsizliğin değil, örgüt iradesini gasp etme girişiminin de açık itirafıdır. Sarayın yargı kolları tarafından atanan butlancılar, yerel seçimin kazanmasında büyük rol oynayan 'seçilmiş ve başarılı' kadroları tasfiye ederken örgütlerimizin emeğini, mücadelesini ve iradesini hiçe sayıyor; tabanın sinir uçlarıyla bilinçli olarak oynuyorlar.

Dertleri ne parti ne de seçim kazanmak. Tek hedefleri Sarayın beklentilerine uygun hareket edip, payanda olarak varlıklarını sürdürmek ve kendilerine bahşedilen koltukları koruyabilmek.

Ama bilsinler ki CHP örgütleri, kimsenin arka bahçesi değildir. İradeyi gasp edenler, örgütü yok sayanlar ve asırlık çınar CHP'yi vesayet altına almaya çalışanlar ne örgütlerden meşruiyet devşirebilir ne CHP'lilerin ne de milletin vicdanında yer bulabilir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İçi Atamalara Sert Tepki - Son Dakika

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