CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Özgür Çelik: Türkiye'yi Ortaçağ Karanlığına Sürüklemeye Çalışan Anlayışa Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Özgür Çelik: Türkiye'yi Ortaçağ Karanlığına Sürüklemeye Çalışan Anlayışa Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz

22.05.2026 01:46  Güncelleme: 02:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, istinafın mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı açıklamada, konunun parti meselesi değil, demokrasi ve anayasal düzen meselesi olduğunu belirterek, mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, istinafın mutlak butlan kararına ilişkin olarak, "Bu mesele Özgür Özel meselesi değildir. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Bu mesele demokrasi meselesidir. Bu mesele memleket meselesidir. Bu mesele anayasal düzene sahip çıkma meselesidir. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışan bu anlayışa karşı hep birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, istinafın mutlak butlan kararına ilişkin partisinin İstanbul İl Binası'nın önünde yaptığı açıklamada, çok sayıda siyasi partinin il başkanının il binasında kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, "İstanbul'da 39 ilçe başkanımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, kadın ve gençlik kolu başkanımızla bir toplantı gerçekleştirdik. İstanbul'un bütün seçilmiş kadrolarıyla buradaki tüm dost siyasi partilerle, seçilmiş iradenin yanındayız, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız" dedi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Demokrasiyi askıya almak istiyorlar. Türkiye'de sandığı sembolik hale getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışıyorlar. Bu mesele Özgür Özel meselesi değildir. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Bu mesele demokrasi meselesidir. Bu mesele memleket meselesidir. Bu mesele anayasal düzene sahip çıkma meselesidir. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışan bu anlayışa karşı hep birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün buradayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP'nin genel merkezinde. Yarın da burada olacağız. Siyasi partilerin il başkanları yarın burada olacaklar. Siyasi partilerin genel başkanları yarın CHP'nin genel merkezinde olacaklar. Hep birlikte, toplumsal muhalefetle birlikte kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kesintisiz bir direnişin içindeyiz. Kesintisiz bir mücadelenin içindeyiz. Bu karanlığı bu topraklardan söküp atana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasiye sahip çıktığınız, anayasal düzene sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Özgür Çelik: Türkiye'yi Ortaçağ Karanlığına Sürüklemeye Çalışan Anlayışa Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
23:49
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 02:48:46. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Özgür Çelik: Türkiye'yi Ortaçağ Karanlığına Sürüklemeye Çalışan Anlayışa Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.