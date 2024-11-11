CHP İl Başkanlarından Ortak Açıklama

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CHP'li 81 il başkanının ortak açıklamasında parti örgütlerine ve Genel Başkan Özgür Özel'e güvenildiği belirtilerek, "81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken, Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Partinin il başkanlarının ortak açıklamasında, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra halkın büyük desteği ile birinci parti olduğu, 413 belediye başkanlığı kazandığı, katılımlarla bu sayının da artmaya devam ettiği" kaydedildi.

Seçim sonrasında düzenli olarak yapılan anketlerde CHP'nin birinci parti konumunu istikrarlı olarak sürdürdüğü savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken, Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz."