Burhanettin Bulut: "Yol Arkadaşlarımızın Haksız ve Hukuksuzca Yargılandığı Kumpas Davasını Takip Etmek İçin Bugün Silivri'de Olacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş Belediye Başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın haksız ve hukuksuzca yargılandığı kumpas davasını takip etmek için bugün Silivri'de olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB davasının görülmesine ilişkin, şu ifadeleri kaydetti:

"Millet iradesini ve adaleti savunmak; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş Belediye Başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın haksız ve hukuksuzca yargılandığı kumpas davasını takip etmek için bugün Silivri'de olacağız. Tüm belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz."