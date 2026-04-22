CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki:  Onursal Adıgüzel ve Belediye Emekçileri İftirayla Tutuklandı
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki:  Onursal Adıgüzel ve Belediye Emekçileri İftirayla Tutuklandı

22.04.2026 06:59  Güncelleme: 08:03
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasını eleştirdi. Çelik, tutuklamaların halk iradesine karşı bir darbe girişimi olduğunu ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına, "Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır" diyerek tepki gösterdi.

Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Saat sabah 06: 30. Yol arkadaşlarımız, dört gün Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde, 24 saat de Kartal Adliyesi'nde psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar. Savcılık sevk yazısı ve avukatlara görüş izni verilmediği için ifadeler bu saate kadar uzadı. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı. Onursal Adıgüzel Ataşehir'in rekor oyla seçilmiş başkanıdır. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır."

Tüm Türkiye, halkın iradesine açıktan savaş açıldığını görmelidir. Sadece CHP'li belediyelere ve muhaliflere karşı çalışan siyasallaşmış bir yargı kliği, bir avuç azınlık iktidarını sürdürsün diye hukuku katletmektedir. Herkes bilsin ki, iktidar yürüyüşümüz sürecek! Zulme karşı direnişimiz sürecek! Adalet mücadelemiz sürecek! Çok denediler ama 103 yıldır kimse ne partimizi, ne ülkemizi, ne halkımızı teslim alamadı. Bundan sonra da teslim alamayacak!"

Kaynak: ANKA

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:39
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
06:48
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
06:20
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
02:53
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
