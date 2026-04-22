CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki:  Onursal Adıgüzel ve Belediye Emekçileri İftirayla Tutuklandı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına, "Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır" diyerek tepki gösterdi.

Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Saat sabah 06: 30. Yol arkadaşlarımız, dört gün Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde, 24 saat de Kartal Adliyesi'nde psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar. Savcılık sevk yazısı ve avukatlara görüş izni verilmediği için ifadeler bu saate kadar uzadı. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı. Onursal Adıgüzel Ataşehir'in rekor oyla seçilmiş başkanıdır. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır."

Tüm Türkiye, halkın iradesine açıktan savaş açıldığını görmelidir. Sadece CHP'li belediyelere ve muhaliflere karşı çalışan siyasallaşmış bir yargı kliği, bir avuç azınlık iktidarını sürdürsün diye hukuku katletmektedir. Herkes bilsin ki, iktidar yürüyüşümüz sürecek! Zulme karşı direnişimiz sürecek! Adalet mücadelemiz sürecek! Çok denediler ama 103 yıldır kimse ne partimizi, ne ülkemizi, ne halkımızı teslim alamadı. Bundan sonra da teslim alamayacak!"