CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Fatih ve Beyoğlu'da saha çalışmalarına katıldı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Fatih ve Beyoğlu'da saha çalışmalarına katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile saha çalışmalarına katıldı. Çelik, vatandaşların sorunlarını dinledi ve adayların projelerini anlattı.

06.03.2024 23:29  Güncelleme: 00:38
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile saha çalışmalarına katıldı. Fatih'te bir kahvehanedeki yurttaş, CHP heyetine " AK Parti'ye oy veren adamım. İnşallah siz kazanırsınız" dedi.

İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe saha gezilerine devam ediyor. Çelik, Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ile bir araya geldi. İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer ve Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül'ün de eşlik ettiği programda Çelik, Dervişali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demirci'yi ziyaret etti. Ziyaretten sonra yandaki kahvehaneye geçen Çelik ve Polat, burada yurttaşların sorunlarını dinledi. Oturdukları mahallede dönüşüm sorunu bulunduğunu belirten yurttaşlar, en büyük kaygılarının sürgün edilmek olduğunu belirtti. Mahalleli, ilçede giderek büyüyen göçmen ve işsizlik sorunundan da dert yandı.

POLAT: "YERİNDE DÖNÜŞÜM OLACAK"

Mahallelinin sorunlarını dinleyen Polat, yerinde dönüşümle kimsenin sürgün edilmeyeceğini belirterek daha önce ortaya çıkan Sulukule gibi örneklere izin vermeyeceklerini ifade etti. Polat, göçmen sorunu konusunda da çalıştıklarını vurgulayarak işsizlik konusunda ise göreve geldikleri anda kuracakları istihdam ofisleri ile başta gençlere olmak üzere işsizlere iş olanağını sağlanacağı mesajını verdi.

ÇELİK: "MAHİR POLAT KIYMETLİ HİZMETİ OLAN BİR ADAYIMIZ"

Çelik de sohbet sırasında yurttaşlara, Polat ile ilgili "Kendisinin ülkemize çok kıymetli hizmetleri oldu geçmişte. Üniversitede öğrenciler yetiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlamadan önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. 2019'dan beri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı. İstanbul'da güzellikten yana ne varsa, iyilikten yana ne varsa o güçlü takımın isimlerinden biri Mahir Polat. İstanbul'un kültür varlıklarının korunmasında çok önemli işler yaptı. Yerebatan Sarnıcı bunlardan biri" dedi.

POLAT, STADIN İNŞASININ SÖZÜNÜ VERDİ

Kahve sohbeti sırasında Çelik ile Polat'a Karagümrük Stadı'nın inşasıyla ilgili süreci soran yurttaş, "İnşallah siz kazanırsınız. Ben AK Parti'ye oy veren bir adamım. 7 dakikadır sizi dinliyorum. Helal olsun. Çok düzgün, ortadan konuşuyorsunuz" diye seslendi. Polat da Karagümrük Stadı'nı yapacaklarının sözünün Ekrem İmamoğlu tarafından verildiğini belirterek Fatih Belediyesi'nde göreve gelir gelmez gerekli adımları atacaklarını, bu stadın inşasına başlayacaklarını ifade etti.

ÇELİK: BEYOĞLU, İNAN GÜNEY İLE ÇOK ŞANSLI

Çelik, ikinci saha gezisi kapsamında Beyoğlu'na geçti. Burada gençlerin yaktığı meşalelerle ve coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Çelik, Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada; ilçenin belediye başkan adayı İnan Güney ile ilgili "Beyoğlu çok şanslı. Neden şanslı? Çok deneyimli bir isimle Beyoğlu'nda bir yola çıktık. İnan Güney partimizin çok çeşitli kademelerinde görev aldı. Gençlik kollarından itibaren Beyoğlu'nda 4 yıl ilçe başkanlığı yaptı" dedi.

"İNAN GÜNEY GÜÇLÜ HİKAYENİN PARÇASI OLDU"

"İnan Güney başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 5 yıl Beyoğlu'na hizmet etti. Ekrem Başkanımız'ın yol arkadaşlarından biri oldu" diyen Çelik, "O güçlü hikayenin parçası oldu. Şimdi de Beyoğlu'nda, Beyoğlu'nun çocuklarına, kadınlarına, gençlerine, emeklilerine ve emekçilerine hizmet etmek için yola çıktı. Kıymetli başkanıma yolu açık olsun diyorum. Beyoğlu'nun sorunlarını çok iyi biliyor. Sorunlarını bildiği gibi bu sorunların çözümlerini de iyi biliyor. Ekrem Başkanımızla İnan Başkanımız 31 Mart'tan itibaren uyumlu bir çalışma organize edecekler" diye konuştu.

SAZA EŞLİK ETTİ, BİLARDO VE LANGIRT OYNADI

Konuşmanın ardından Güney ve İlçe Başkanı Muharrem Bulut ile Fetihtepe esnafını ziyaret eden Çelik, girdiği dükkanda çalınan saza eşlik etti, türkü söyledi, başka bir yerde langırt oynadı. Esnafın dertlerini dinleyen Çelik, yerel seçimleri kazandıktan sonra genel seçimleri de kazanarak Türkiye'ye umut olacaklarını vurguladı.

Fetihtepe'den sonra Piripaşa Mahallesi Çarşamba Pazarı'na geçen Çelik ve Güney, burada alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet etti. Bir kahvehaneye giren Çelik ve Güney, bilardo oynadı. Pazarda fiyatlardan dert yakınan yurttaşları dinleyen Çelik ve Güney, esnafın ise artan maliyetler nedeniyle giderleri karşılayamaması karşısında yaşadıkları sorunları not aldı ve yerel seçimi kazanmaları durumunda bunlara çözüm üretilmesi konusunda neler yapacaklarını anlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Fatih ve Beyoğlu'da saha çalışmalarına katıldı - Son Dakika

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