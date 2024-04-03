CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin seçimi önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da, AKP'nin itirazı üzerine yaşanan arbedeye ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir açıklama yaptı. Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştüğünü belirten Çelik, gerekli güvenlik önlemeleri alınacağını belirtti. Çelik, sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
"SİYASİ BASKILARIN SONUCU..."
Özgür Çelik'in açıklaması şöyle:
"Gaziosmanpaşa'da İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız"
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul İl Başkanı: Sandıktan çıkan iradeyi değiştirmeye izin vermeyiz - Son Dakika
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