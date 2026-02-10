CHP Genel Başkan Yardımcıları Aytekin ve Zeybek, İzmir'de İlçe Başkanlarıyla Buluştu

(İZMİR) – CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Aytekin, " Örgütümüzün motivasyonu oldukça yüksek, İzmir'de de öyle, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi. Cumhuriyet Halk Partisi açısından İzmir artık partiyle özdeşleşmiş bir kenttir. Öyle olmaya, öyle kalmaya da devam edecektir" dedi.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. İl binasında gerçekleşen toplatı sonrasında açıklamalarda bulunan Aytekin, şunları söyledi:

"Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek'le birlikte İzmir'deyiz. Dün belediye başkanlarımızla uzun, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bir benzerini de bugün ilçe başkanlarımızla birlikte yaptık. İlçe başkanlarımızla yaptığımız toplantıda İzmir'de partinin gücünün daha da ileriye taşınması, üye sayımızın arttırılması, sandık sorumlularının netleştirilmesi, mahalle örgütlerimizin belirlenmesi noktasında oldukça verimli bir toplantı yaptık. Örgütümüzün motivasyonu oldukça yüksek, İzmir'de de öyle, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi. Cumhuriyet Halk Partisi açısından İzmir artık partiyle özdeşleşmiş bir kenttir. Öyle olmaya, öyle kalmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı."

Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınmasına ilişkin soru üzerine Aytekin, "Bizim partimizde böyle durumlarda ne yapılacağı çok açık yazılı, örgütümüz de biliyor. Partinin tüzüğünü açıp bakarsanız orada böyle bir durumda nasıl bir refleks geliştirileceğimiz belli" dedi.

Kaya'nın ardından başka ilçe başkanlarının da görevden alınacağı iddialarına ilişkin ise Aytekin, "İddia ediliyor o kadar. Bizim dışımızda dedikodu o. Partiye fitne fesat geliştirmek için bazı çevrelerin uydurduğu şeyler. Öyle bir gündemimiz yok" diye yanıt verdi.