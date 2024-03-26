CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay'ın mal varlığını açıklamasının üzerinden 7 gün geçtiğini anımsatarak; AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya "İzmir merak ediyor. Adayınız Hamza Dağ, malvarlığını açıklayacak mı" diye sordu.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ'ın mal varlığını açıklaması için çağrıda bulundu. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıkladığı mal varlığını paylaşımına ekleyen Aslanoğlu, şunları kaydetti:
"MAL VARLIĞINI AÇIKLAYACAK MI?"
"Sayın Mevkidaşım Bilal Saygılı, Resimdeki belge CHP İzmir büyükşehir belediye başkan adayımız Cemil Tugay'ın malvarlığı belgesi. Üzerinden 7 gün geçti, AKP'nin büyükşehir adayı Hamza Dağ'ın malvarlığını açıklamadığını gördük. İzmir merak ediyor! Mal varlığını açıklayacak mı?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP İzmir İl Başkanı, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ'ın mal varlığını açıklamasını istedi - Son Dakika
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