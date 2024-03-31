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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayı önde - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayı önde

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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayının önde olduğunu belirtti. İlk sonuçlara göre CHP adayı yüzde 51 oy alırken, AKP adayı yüzde 36-37 oyda kaldı.

31.03.2024 19:46  Güncelleme: 19:53
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HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayının önde olduğunu belirterek, "Bizdeki sonuçlara göre yaklaşık olarak sandıkların yüzde 13,5'inin sonuçlarını almış durumdayız ve büyükşehir belediye başkan adayımız Dr. Cemil Tugay yaklaşık yüzde 51 gibi bir oyla AKP'nin adayı yaklaşık yüzde 36-37 gibi bir oyla devam ediyor" dedi.

Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Aslanoğlu, şunlanı kaydetti:

"Bugün akşam itibariyle ilk sonuçlar yavaş yavaş elimize gelmeye başladı. Bizdeki sonuçlara göre yaklaşık olarak sandıkların yüzde 13,5'inin sonuçlarını almış durumdayız ve büyükşehir belediye başkan adayımız Dr. Cemil Tugay yaklaşık yüzde 51 gibi bir oyla AKP'nin adayı yaklaşık yüzde 36-37 gibi bir oyla devam ediyor. Sizler de zaten bizim sonuçlarımızı herhalde seyrediyorsunuz. Takip ediyorsunuz bizim sistemlerimiz üzerinden. Beklediğimiz gibi birçok ilçede çok önde götürüyoruz. İlçe biraz daha arkadan gelecektir. Henüz sandıkların net bir sonuç vermesi için bir daha önceden hatırlıyorsunuz 3'te 1'ini bir görelim diyoruz. Şu an yaklaşık yüzde on üçlerdeyiz. Yarım saat içerisinde 3'te 1 sandığı görmüş oluruz. 3'te 1 sandık bize hemen hemen kesin sonuçlara yakın, sonuçları vermiş olur. İzmir'in tüm ilçelerinde gayet güzel bir seçim sonucu görüyoruz. 29 ilçede büyükşehir adayımız önde gözüküyor şu an itibariyle. Bunun ilçelere ve belediye meclis üyelerimize de yansıyacağını düşünüyoruz. Tüm İzmirlilere verdikleri destek için teşekkür ederiz."

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayı önde
Kaynak: ANKA

İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayı önde - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayı önde - Son Dakika
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