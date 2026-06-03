CHP Kadın İl Başkanları'ndan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
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CHP Kadın İl Başkanları'ndan Özgür Özel'e Destek

03.06.2026 18:27
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CHP kadın il başkanları, Özgür Özel'in seçilmiş genel başkan olduğunu vurgulayarak desteklerini açıkladı.

(ANKARA) - CHP'nin önceki dönem ve mevcut kadın il başkanları ortak basın açıklamasıyla, Özgür Özel'in yayında olduklarını ilan etti. Açıklamada, "CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'dir. Delegelerin özgür iradesiyle şekillenmiş parti yönetimini tartışmaya açmaya çalışan hiçbir girişimin siyasi ve toplumsal meşruiyeti yoktur. Biz kadın il başkanları olarak; seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu bir kez daha açık ve kararlı bir şekilde ilan ediyoruz" denildi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, sosyal medya hesabından CHP'nin önceki dönem ve mevcut kadın il başkanlarının ortak basın açıklamasını paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin demokrasi, hukuk devleti ve millet iradesi açısından son derece ağır bir süreçten geçtiği bugünlerde; hukukla, anayasal düzenle ve demokratik teamüllerle bağdaşmayan 'mutlak butlan' kararını tanımıyoruz. Halkın iradesini yok sayan hiçbir girişimi kabul etmiyor; bu kararı yalnızca CHP'ye değil, doğrudan Türkiye demokrasisine yönelmiş açık bir müdahale olarak görüyoruz. CHP, kuruluşundan bu yana bu ülkenin demokrasi mücadelesinin taşıyıcısı, hukuk devletinin güvencesi ve millet iradesinin en güçlü teminatı olmuştur. Bu nedenle bugün yaşananlar, partimizin iç meselesi olarak değerlendirilemez. Tartışmaya açılmak istenen; çok partili demokratik yaşamın kendisi, seçme ve seçilme hakkı ile halkın sandıkta ortaya koyduğu iradedir."

"HİÇ KİMSE BU TABLO KARŞISINDA SESSİZ KALMAMALIDIR"

Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo; iktidarın yargıyı bir siyasi müdahale aracına dönüştürerek, ülkenin yönetim rejimini dizayn etme çabasından başka bir şey değildir. Yönetme kabiliyetini yitiren iktidar, baskı ve hukuksuzluk yoluyla siyasal ömrünü uzatmaya ve hatta mutlaklaştırmaya çalışmaktadır. 'Devlet aklı' adı altında millet iradesini yok sayan, hukuku siyasetin aparatı haline getiren bu anlayışı reddediyoruz. Çünkü anayasayı yok saymak; hukuku, demokrasiyi ve Cumhuriyet'in temel değerlerini yok saymaktır. Tam da bu nedenle demokrasiye, hukuka ve Cumhuriyet değerlerine inanan hiç kimse bu tablo karşısında sessiz kalmamalıdır.

"SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ"

Bizler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında örgütlü mücadelenin en ön saflarında yer alan CHP'li kadın il başkanları olarak; partimizin Genel Merkezi'ne, örgütümüzün iradesine ve delegelerimizin demokratik tercihine yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. CHP; hiçbir vesayet odağının, hiçbir siyasi hesabın ve hiçbir antidemokratik girişimin teslim alabileceği bir siyasi gelenek değildir. Bu parti, köklerini Kuvayı Milliye'den alan, gücünü halktan alan ve meşruiyetini milletin vicdanından alan büyük bir mücadele hareketidir. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'dir. Delegelerin özgür iradesiyle şekillenmiş parti yönetimini tartışmaya açmaya çalışan hiçbir girişimin siyasi ve toplumsal meşruiyeti yoktur. Biz kadın il başkanları olarak; seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu bir kez daha açık ve kararlı bir şekilde ilan ediyoruz.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Halkın umudunu büyüten bir örgütün iradesini teslim almaya çalışan hiçbir anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'nin kurtuluşu; hukuktan, demokrasiden, millet iradesinden ve gerçek yurtseverlerin omuz omuza yürüteceği ortak mücadeleden geçmektedir. CHP'yi teslim almaya, örgüt iradesini yok saymaya ve halkın değişim umudunu bastırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu inançla; partimizin örgütsel iradesini, demokratik meşruiyetini ve Cumhuriyet değerlerini sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyor, hukuksuzluğa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kadın İl Başkanları'ndan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika

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