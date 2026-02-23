CHP Kadın Kolları'ndan Kadın Cinayetlerine Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kadın Kolları'ndan Kadın Cinayetlerine Sert Tepki

23.02.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları, koruma kararı olmasına rağmen kadın cinayetlerinin artmasına dikkat çekti.

(ANKARA)- CHP Kadın Kolları'ndan yapılan açıklamada, son günlerde giderek artan kadın cinayetlerine tepki gösterilerek, "Bir ülkede kadınlar, haklarında verilmiş koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa sorun yalnızca bireysel suçlar değildir; 6284 sayılı yasanın uygulanmamasıdır. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, başvurduğunda korunabildiği, faillerin cezasız kalmadığı bir düzen mümkün" denildi.

CHP Kadın Kolları, bir günde 6 kadının öldürülmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Kadınların ölümü bu ülkede sıradan bir istatistiğe dönüştürüldü. '1 günde 6 kadın öldürüldü' diye okuyup geçtiğimiz şey, bir haber değil; alışmamız beklenen bir cinskırımdır. Kadınların yaşamı sayı değildir. O rakamlara dönüşen kadınların isimleri vardı. Bir hayatları, hikayeleri vardı. Sevdikleri, kurdukları hayalleri ve ellerinden alınmış bir yaşam hakları vardı. Bu tablo tek bir günün vahşeti değil; uzun süredir kurulan ve sürdürülen bir düzenin sonucudur. Üstelik biz çoğu zaman yalnızca medyaya yansıyan kısmını biliyoruz. Gerçek tablo, görünenin çok daha ötesinde. Kaç kadın cinayeti 'şüpheli ölüm' denilerek kapatıldı? Kaçının ölümü 'intihar' diyerek geçiştirildi? Kaç dosya hiç gerçek bir soruşturma görmedi?"

Öldürülen kadınların üçünün uzaklaştırma kararı vardı. Uzaklaştırma kararı olan bir kadının öldürülmesi ise çok açık bir gerçeği ortaya koyuyor:

Devlet şiddeti önleme yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Bir ülkede kadınlar, haklarında verilmiş koruma kararlarına rağmen öldürülüyorsa sorun yalnızca bireysel suçlar değildir; 6284 sayılı yasanın uygulanmamasıdır.

"Sorumluluk, siyasi iradededir"

Cezasızlık sürdükçe şiddet failleri cesaret buluyor. Koruma kararlarının etkin biçimde denetlenmemesi, kadınların başvurularının kimi zaman 'aile içi mesele' diye küçümsenmesi ve önleyici mekanizmaların kağıt üzerinde kalmasına neden oluyor. İktidar yıllardır kadınları koruyan mekanizmaları güçlendirmek yerine zayıflatan bir dil kurdu. Şiddeti önlemesi gereken kurumlar yeterince işletilmedi, verilen kararlar denetlenmedi, failler üzerindeki caydırıcılık giderek ortadan kalktı. Sonuç olarak yasa kağıt üzerinde kaldı, kadınlar ise korumasız bırakıldı. Bu yüzden mesele yalnızca işlenen suçlar değil; engellenmeyen cinayetlerdir. Sorumluluk, kadınların yaşam hakkını korumakla yükümlü olup bunu yerine getirmeyen siyasi iradededir.

Kadınların korkmadan yaşayabildiği, başvurduğunda korunabildiği, faillerin cezasız kalmadığı bir düzen mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadınların yalnız bırakılmadığı, hukukun gerçekten kadınları koruduğu bir ülke için söz söylemeye de mücadele etmeye de devam edeceğiz. Kadınlar asla yalnız yürümeyecekler."

Kaynak: ANKA

Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları'ndan Kadın Cinayetlerine Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:25:44. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Kadın Kolları'ndan Kadın Cinayetlerine Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.