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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, basın mensuplarıyla buluştu

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Karabük'teki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akay, Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, basın emekçilerinin önemine vurgu yaparak, kamuoyunun bilgilenme hakkının basın mensupları aracılığıyla yerine getirildiğini belirtti. Toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı, ilçe başkanları ve belediye başkan adayları da katıldı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, basın mensuplarıyla buluştu
07.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:07
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Akay, Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirten Akay, kamuoyunun bilgilenme hakkının basın mensupları vasıtasıyla yerine getirildiğini ifade etti.

Toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı, ilçe başkanları, belediye başkan adayları da katıldı.

Kaynak: AA
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