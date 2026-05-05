CHP Kars'ta Seçim Startını Verdi

05.05.2026 19:46
CHP Kars İl Başkanı, esnaf ziyaretleri ile ekonomik zorlukları gündeme getirerek seçim kampanyasını başlattı.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP, yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da il ve ilçe örgütleri ile birlikte sahaya inerek seçim startı verdi. CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'le konuşan bir iş yeri sahibi, "Esnaf şu anda her gün eriyor" dedi.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, beraberindeki partililerle birlikte sahaya çıkarak, esnaf ziyaretinde bulundu. Uludaşdemir, öncesinde yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla, Türkiye'nin siyaset tarihinin belki de en uzun ve kapsamlı seçim kampanyasının startını verdiklerini söyledi.

Kars'tan halkla bire bir temasların ve saha çalışmalarının sürecin önemli bir parçası olacağını belirten Uludaşdemir, il örgütü ile birlikte il merkezi ve ilçe merkezlerinde esnaf ziyaretleri yapacaklarını, cadde ve sokaklarda halka buluşacaklarını anlattı.

"Eskiden 13 kilo olan kaşarı kesip göndermeye utanırdık şu anda ancak 250 gramlık kaşarı hediye verebiliyoruz"

Uladaşdemir, açıklamasının ardından beraberindeki partililerle birlikte esnaf ziyareti yaptı.

Başkan Uludaşdemir, ziyaret ettiği işyeri sahibi Selami Çapan'a "Eskiden bir misafire ve dosta Kars kaşarı hediye ettiğimizde 13 kilo olan kaşarı kesip göndermeye utanırdık ama şu anda ancak 250 gramlık kaşarı hediye olarak verebiliyoruz" dedi.

İş yeri sahibi de, "Esnaf şu anda her gün eriyor. Bildiğimiz, tanıdığımız köklü birçok esnaf kapatıyor" ifadesini kullandı.

Ziyaret ettiği esnaftan da bolca hayat pahalılığı, işsizlik ve geçim sıkıntısı konularında dert dinleyen CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, "Esnafımızla görüşüyoruz. Her girdiğimiz her dükkanda öğle saati, haftanın başı olmasına rağmen, havalar ısınmış olmasına rağmen maalesef hiçbir müşteri yoktu" dedi.

Esnafın kaygılarını dinlediklerini, iktidara geldiklerinde de yapacaklarını aktardıklarını ifade eden Uludaşdemir, merkez dışında partisinin Kars'ın 7 ilçesinde de çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Uludaşdemir, şu anki mevcut iktidardan umudunu kesmiş tüm vatandaşları mücadelelerine ortak olmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

