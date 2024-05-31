CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı seçimleri için sağduyu çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı seçimleri için sağduyu çağrısı yaptı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı seçimleri için sağduyu çağrısı yaptı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, 2 Haziran'da yenilecek seçimler için sağduyu çağrısında bulundu. Keskin, seçimlerde halkın hizmet yapacağına inandığı adaya oy vereceğini söyledi. Pınarbaşı seçimlerinde gergin bir ortam oluşturulmadan seçimlerin kardeşçe geçmesini istediklerini belirten Keskin, Pınarbaşı halkının yıllarca birlikte yaşadığına dikkat çekti ve 3 Haziran'da huzurlu bir şekilde devam etmek istediklerini vurguladı.

31.05.2024 13:53
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CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, 2 Haziran'da Pınarbaşı'nda yenilecek seçimler için sağduyu çağrısında bulundu.

Keskin, CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, seçimlerde halkın hizmet yapacağına inandığı adaya oy vereceğini söyledi.

Pınarbaşı seçimlerinde gergin bir ortam oluşturulmadan seçimlerin kardeşçe geçmesini istediklerini anlatan Keskin, "Anlam veremediğimiz bir şekilde Pınarbaşı'nda bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. 31 Mart gecesi yaratıldı ve 31 Mart'tan bugüne kadar da yaratılmaya devam ediyor. Bunun bir Pınarbaşı meydan savaşı değil de Pınarbaşı'ya hizmet mücadelesi olarak görülmesi tarafında bir sağduyu çağrısı yapmak istiyoruz." dedi.

Pınarbaşı halkının yıllarca kardeşçe birlikte yaşadığına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Biz sadece 2 Haziran'ı düşünmüyoruz. 3 Haziran'ı düşünüyoruz. 3 Haziran'da insanların karşı kaldırımda birbirlerine yan baktığı bir Pınarbaşı değil, aynı kaldırımda kol kola yürüdüğü bir Pınarbaşı özlemi içerisindeyiz. Biz 2 Haziran'da yapılacak olan seçimleri bu şekilde görüyoruz. Kim kazanırsa kazansın Pınarbaşı halkı 3 Haziran'da huzurlu bir şekilde devam etsin diyoruz. Seçim güvenliği konusunda Valimizle ve kolluk kuvvetleriyle görüşmeler yaptık. 141 sandıkta güvenlik görevlilerin alacağı önlemler haricinde bizim 141 sandıkta avukatımız ve müşahidimiz ve parti temsilcimiz görev yapacaktır."

Kaynak: AA

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