CHP Keçiören İlçe Başkanı Yıldırım: Keçiören Halkının İradesi Siyasi Pazarlıklara Teslim Edilemez

(ANKARA) - CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Keçiören halkının iradesi kişisel hesaplara, siyasi pazarlıklara ve iktidar gölgesinde kurulan yeni dengelere teslim edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören'de vardır, ayaktadır ve mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Keçiören halkı, 31 Mart 2024'te sandığa giderken yalnızca bir belediye başkanı seçmedi; Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine, örgütlü emeğine ve halkçı belediyecilik anlayışına güvenerek tarihi bir irade ortaya koydu. O gün Keçiören'de kazanılan başarı, hiçbir kişinin şahsi mülkü değildir. O zafer; sokak sokak çalışan örgütümüzün, sandık başında bekleyen yol arkadaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, emek veren partililerimizin ve en önemlisi Keçiören halkının ortak iradesidir. Bugün yaşananlar, bu ortak iradeye karşı ağır bir siyasi kırılmadır. Bu kararın adı kişisel tercih değildir. Bu kararın adı, CHP oylarıyla kazanılmış bir makamın, CHP'ye karşı yıllardır mücadele eden siyasi anlayışın hanesine taşınmasıdır. Bu kararın adı, Keçiören halkının sandıkta verdiği mesajı görmezden gelmektir. Hiç kimse, halkın emanetinin başka bir siyasi hatta devredilmesine sessiz kalmamızı bekleyemez. Bugün mesele kişisel kırgınlıklar, şahsi tartışmalar ya da geçmişte yaşanmış polemikler değildir. Bugün mesele, Keçiören halkının CHP'ye verdiği yetkinin başka bir yere taşınmasıdır."

Aylar önce kamuoyuna yansıyan parti değiştirme iddiaları ısrarla reddedilmiş, bu yöndeki değerlendirmeler gerçek dışı gösterilmişti. Bugün ortaya çıkan tablo ise o gün inkar edilen siyasi yönelişin bugün açıkça hayata geçirildiğini göstermektedir. Bu tablo, siyasi etik açısından da seçmen iradesi açısından da kabul edilemez. Açıkça ifade ediyoruz: Keçiören halkı belediyeyi AK Parti'ye teslim etmek için oy vermedi. Keçiören halkı bu belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı altında, sosyal belediyecilik vaadiyle ve halkçı bir yönetim beklentisiyle kazandırdı. Bugün yapılan tercih, sadece CHP'ye değil; o sandığa, o emeğe ve o güvene karşı verilmesi gereken ağır bir siyasi hesaptır. Kimse bu tabloyu sıradan bir parti değişikliği gibi göstermeye çalışmasın. Bu, halkın oyuyla kazanılan bir makamın, iktidar blokunun siyasi hesabına eklemlenmesidir. Bu tercih aynı zamanda, kendisi hakkında en ağır sözleri sarf eden Turgut Altınok'un ve Melih Gökçek'in temsil ettiği siyasi çizginin gölgesine girmektir. Dün kendisine yöneltilen sözlere karşı Keçiören halkının desteğiyle ayakta duran bir siyasi iradenin, bugün aynı siyasi hatta teslim olması; geçmişte kendisi hakkında sarf edilen o sözleri ve o siyasi dili kabul etmek anlamına gelmektedir. Bu gelişme aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen sistematik saldırıların da bir parçasıdır. CHP'li belediyeler üzerinde yaratılmak istenen baskı iklimini, siyasi kuşatma girişimlerini, transfer hesaplarını ve halkın sandıkta verdiği kararı masa başında değiştirme çabalarını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Örgütü olarak bu tabloyu reddediyoruz.

Keçiören'in iradesini sahipsiz bırakmayacağız. Keçiören'de CHP'ye oy veren her yurttaşın, bu mücadeleye emek veren her partilimizin, sandık başında nöbet tutan her yol arkadaşımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kişiler makam değiştirebilir. Kişiler yön değiştirebilir. Kişiler kendi siyasi tercihlerini yeniden tarif edebilir. Ama Keçiören halkının iradesi kişisel hesaplara, siyasi pazarlıklara ve iktidar gölgesinde kurulan yeni dengelere teslim edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi mühendislikleri unutmaz. Keçiören'de halkın iradesini masa başı hesaplarla yönlendirmeye çalışanları da, CHP'nin emeğini başka siyasi hesaplara taşımaya kalkışanları da unutmaz. Bugün Keçiören'in iradesine sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, yarın da aynı kararlılıkla Keçiören'i yeniden kazanacaktır. Bizim sadakatimiz kişilere değil; halka, sandığa, emeğe ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinedir. Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören'de vardır, ayaktadır ve mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Keçiören kamuoyuna saygıyla duyururuz."