Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, CHP Kepez Dayanışma Yemeğine Katıldı

10.02.2026 09:50  Güncelleme: 10:36
Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, CHP Kepez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği dayanışma yemeğinde parti birlikteliğinin güçlendiğini vurguladı. Özgür Özel'in liderliğinde kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, CHP Kepez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği dayanışma yemeğinde, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde; inançla, omuz omuza ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

CHP Kepez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, CHP Parti Meclisi Parti Meclis Üyeleri Tolga Sağ, Önder Kurnaz ve Cavit Arı'nın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Dayanışma yemeğinde konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, CHP'nin birlik ve beraberlik ruhunun her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde; inançla, omuz omuza ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

