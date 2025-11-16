CHP Kilis'te Miting Düzenledi: İktidar Değişikliği Vurgusu

(KİLİS) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Antep de Kilis de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına hazır. Ekrem İmamoğlu'na yargı yoluyla siyasette yapılan engellemeler burada millette hiçbir karşılık bulmamış. Bu iktidarı değiştirene kadar alanlardan, eylemlerden asla vazgeçmeyiz" dedi.

CHP, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, hem bölgedeki ekonomik tabloya hem de partilerine yönelik yargısal süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeybek, şunları söyledi:

"Burası Suriye sınırının sıfır noktasında, Kilis. Son seçimlerde büyük başarı göstererek adeta AK Parti ve MHP'nin adaylarının topladığı oydan daha fazlasını alarak seçimi kazanan Hakan Başkan'ın görev yaptığı bir yer. Sayın Genel Başkanımız buraya seçimden önce gelmişti. Yağmurlu bir günde gelmişti. Sonra belediyelerin hizmet aldığı tesislerin açılışına gelmiştik. Bugün de Türkiye genelinde yaptığımız halk buluşmalarının, eylemlerimizin 70'incisini Kilis'te yapıyoruz.

Aslında bizim açımızdan önemli yanı şu: Kilis ve Gaziantep… Bugün Gaziantep'te de, giderek ekonominin buralarda, sınır illerimizde çok ciddi tahribat yarattığını görüyoruz. Fabrikalarda ciddi sayıda insanın, özellikle tekstil sektöründe ve imalat sektöründe personelin azaldığını gördük. Emeklilerle bir araya geldik. Dün partimizin düzenlediği, 20 köyün içinde yer aldığı taşra ve kırsal mahallelerdeki insanlarla da bir araya geldik.

Gördüğümüz manzara şu: Antep de Kilis de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına hazır. Ekrem İmamoğlu'na yargı yoluyla siyasette yapılan engellemeler burada millette hiçbir karşılık bulmamış. Aksine, ortaya atılan yolsuzluk iddiaları, casusluk iddiaları ve diğer iddiaların tamamının, Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını engellemek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olma iddiasının önünü kesmek için ortaya atılmış birer oyun olduğu düşünülüyor.

Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Kilis tarihinin gördüğü en büyük mitinglerden biri olacak. Haftaya İstanbul, sonra Zonguldak, sonra bir başka yer… Mücadele devam edecek. Bu iktidarı değiştirene kadar alanlardan, eylemlerden asla vazgeçmeyiz."