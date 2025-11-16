CHP, Kilis'te Miting Düzenledi: Özgür Özel ve İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP, Kilis'te Miting Düzenledi: Özgür Özel ve İmamoğlu'na Destek

16.11.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Kilis'te düzenlediği mitingde katılımcılar, tutuklu belediye başkanları için özgürlük talep ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verdiler. Mitingde vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun tahliyesi ve Türkiye'nin geleceği hakkında görüşlerini dile getirdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN  Kamera: Erdal AKBOĞA

(KİLİS) - CHP'nin Kilis'te düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, tutuklu belediye başkanları için özgürlük çağrısında bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajı verdi. Bir yurttaş, "Özgür Özel'e, Genel Başkanımıza şunu söylemek isterim: Yılmasın. Tüm Türkiye arkasında." diye konuştu. Bir diğer yurttaş, "Özgür Özel'e başarılar diliyorum. Türkiye'nin birleştirici gücü Özgür Özel'dir" dedi.

CHP, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansına düşüncelerini aktardı.

Ekrem İmamoğlu için tahliye talebinde bulunan bir yurttaş, "Özgür Özel gelecek. İnşallah iktidar olacağız. Bu zulüm düzeninden kurtulacağız. 'Artık yeter' diyoruz. Yani canımıza tak etti. İmamoğlu bir tutsak. İnşallah İmamoğlu da çıkacak, Cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

"Türkiye'nin birleştirici gücü Özgür Özel'dir"

Özgür Özel'in başarılı işler yaptığını belirten bir yurttaş, "Özgür Özel'e başarılar diliyorum. Türkiye'nin birleştirici gücü Özgür Özel'dir" ifadesini kullandı.

"Özgür Özel'in de yanındayız"

Bir başka yurttaş, "Özgür Özel'e, Genel Başkanımıza şunu söylemek isterim: Yılmasın. Tüm Türkiye arkasında. Böyle baskılara, zulümlere, kıytırık FETÖ taktikleriyle içeri atılan belediye başkanlarımızın yanındayız. Özgür Özel'in de yanındayız. Yılmasın, mücadele etsin. Hepimiz yanındayız" şeklinde konuştu.

"İmamoğlu'nun en kısa zamanda özgür olmasını istiyoruz"

Bir diğer yurttaş, "Özgür Bey'e her şey için çok teşekkür ederiz. Bizim her zaman için önderimiz. Her konuda gayet iyi. Dileriz başarılı olur. Hep beraber kazanırız, Türkiye'yi kazanırız. Bu kötü günlerden kurtuluruz. İmamoğlu'nu çok seviyoruz. En kısa zamanda özgür olmasını istiyoruz. Çünkü onun yaptığı hiçbir şey yok. Hepsi sadece ve sadece üzerine atılan iftiralar" dedi.

"Ekrem İmamoülu'nun bir an önce aramızda olmasını diliyoruz"

Bir başka yurttaş, "Özgür Özel'i çok seviyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce aramızda olmasını diliyoruz. Kendisini çok seviyoruz. İmamoğlu'nu aramızda görmekten çok mutlu oluruz. En kısa zamanda aramızda olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel'i başarılı bir lider olduğunu kaydeden bir yurttaş , "Dört dörtlük insan; memleketi kurtaracak o zaten. Başka lider kalmadı ki. Hiç suçun yok, mahkeme kesinleşmeden insanlar içeri atılır mı? Akıl var, mantık var. Böyle bir şey olamaz" ifadesini kullandı.

"İnşallah Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz İmamoğlu'nu"

Bir diğer yurttaş, "Vallahi Türkiye'nin geleceği için omuz omuza hep beraberiz. İnşallah iktidar olacağız. İnşallah Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz İmamoğlu'nu. Yakın zamanda, uzak değil. Sabır her şeyin ilacıdır" dedi.

"Çiftçi battı, esnaf battı, ahlak battı, adalet battı"

Adalet vurgusu yapan bir başka yurttaş, "Hukuk, adalet istiyoruz. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Çiftçi battı, esnaf battı, ahlak battı, adalet battı, cami battı, kışla battı. Battı arkadaş, battı. Lütfen Allah aşkına… Buraya gelen, toplanan insanların hepsi vatansever. Hiç parasız, çıkarsız, hiçbir şey beklemeden gelenler bunlar. Vatan için gelenler, ülke için gelenler, vatanı seven insanlar. Paradan değil, menfaattan değil" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Kilis'te Miting Düzenledi: Özgür Özel ve İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı 3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

16:24
Soruşturma derinleşiyor Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı
15:00
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
14:49
Manisa’da polisin şehit olduğu kaza kamerada
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada
14:25
Şanlıurfa’da inşaatta göçük 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı
14:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
13:50
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 17:13:14. #7.13#
SON DAKİKA: CHP, Kilis'te Miting Düzenledi: Özgür Özel ve İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.