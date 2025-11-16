CHP, Kilis'te Miting Düzenledi: Özgür Özel ve İmamoğlu'na Destek

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN Kamera: Erdal AKBOĞA

(KİLİS) - CHP'nin Kilis'te düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, tutuklu belediye başkanları için özgürlük çağrısında bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajı verdi. Bir yurttaş, "Özgür Özel'e, Genel Başkanımıza şunu söylemek isterim: Yılmasın. Tüm Türkiye arkasında." diye konuştu. Bir diğer yurttaş, "Özgür Özel'e başarılar diliyorum. Türkiye'nin birleştirici gücü Özgür Özel'dir" dedi.

CHP, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansına düşüncelerini aktardı.

Ekrem İmamoğlu için tahliye talebinde bulunan bir yurttaş, "Özgür Özel gelecek. İnşallah iktidar olacağız. Bu zulüm düzeninden kurtulacağız. 'Artık yeter' diyoruz. Yani canımıza tak etti. İmamoğlu bir tutsak. İnşallah İmamoğlu da çıkacak, Cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

"Türkiye'nin birleştirici gücü Özgür Özel'dir"

Özgür Özel'in başarılı işler yaptığını belirten bir yurttaş, "Özgür Özel'e başarılar diliyorum. Türkiye'nin birleştirici gücü Özgür Özel'dir" ifadesini kullandı.

"Özgür Özel'in de yanındayız"

Bir başka yurttaş, "Özgür Özel'e, Genel Başkanımıza şunu söylemek isterim: Yılmasın. Tüm Türkiye arkasında. Böyle baskılara, zulümlere, kıytırık FETÖ taktikleriyle içeri atılan belediye başkanlarımızın yanındayız. Özgür Özel'in de yanındayız. Yılmasın, mücadele etsin. Hepimiz yanındayız" şeklinde konuştu.

"İmamoğlu'nun en kısa zamanda özgür olmasını istiyoruz"

Bir diğer yurttaş, "Özgür Bey'e her şey için çok teşekkür ederiz. Bizim her zaman için önderimiz. Her konuda gayet iyi. Dileriz başarılı olur. Hep beraber kazanırız, Türkiye'yi kazanırız. Bu kötü günlerden kurtuluruz. İmamoğlu'nu çok seviyoruz. En kısa zamanda özgür olmasını istiyoruz. Çünkü onun yaptığı hiçbir şey yok. Hepsi sadece ve sadece üzerine atılan iftiralar" dedi.

"Ekrem İmamoülu'nun bir an önce aramızda olmasını diliyoruz"

Bir başka yurttaş, "Özgür Özel'i çok seviyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce aramızda olmasını diliyoruz. Kendisini çok seviyoruz. İmamoğlu'nu aramızda görmekten çok mutlu oluruz. En kısa zamanda aramızda olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel'i başarılı bir lider olduğunu kaydeden bir yurttaş , "Dört dörtlük insan; memleketi kurtaracak o zaten. Başka lider kalmadı ki. Hiç suçun yok, mahkeme kesinleşmeden insanlar içeri atılır mı? Akıl var, mantık var. Böyle bir şey olamaz" ifadesini kullandı.

"İnşallah Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz İmamoğlu'nu"

Bir diğer yurttaş, "Vallahi Türkiye'nin geleceği için omuz omuza hep beraberiz. İnşallah iktidar olacağız. İnşallah Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz İmamoğlu'nu. Yakın zamanda, uzak değil. Sabır her şeyin ilacıdır" dedi.

"Çiftçi battı, esnaf battı, ahlak battı, adalet battı"

Adalet vurgusu yapan bir başka yurttaş, "Hukuk, adalet istiyoruz. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Çiftçi battı, esnaf battı, ahlak battı, adalet battı, cami battı, kışla battı. Battı arkadaş, battı. Lütfen Allah aşkına… Buraya gelen, toplanan insanların hepsi vatansever. Hiç parasız, çıkarsız, hiçbir şey beklemeden gelenler bunlar. Vatan için gelenler, ülke için gelenler, vatanı seven insanlar. Paradan değil, menfaattan değil" değerlendirmesini yaptı.